黑袍樂隊2／透過音樂與信仰對話　黑袍把離鄉背井移工心聲寫成歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
問及團員最喜歡哪一首作品，眾人不約而同的指出〈Tirakat Spiritual〉（修煉），原因是這首歌有「靈魂」。
Haris解釋，靈魂對創作如此重要，作品會因為擁有靈魂而活過來、讓音樂擁有生命，「儘管被包裹在吵雜的音樂聲裡，很重的音樂，而且節奏很快，但也要讓這首歌即使是在沉重吵雜的音樂聲中，仍然擁有生命且被人欣賞。」
這樣有些抽象的、對於音樂的闡述，也吸引了一批死忠的印尼樂迷。一名黑袍樂隊的樂迷Sutrisno表示，除了覺得黑袍的音樂很酷，也很喜歡透過黑袍的音樂跟著衝撞、宣洩情緒。對於黑袍的歌詞中有許多談論宗教，他說「那對我們來說很有共感，將我們凝聚在一起。」
然而黑袍目前發表的8首作品中，最新發表的一首與以往都不同，這首歌曲叫做〈Rumah〉（家），不再以信仰為題，而是流露出異鄉人的感慨。「我們離鄉背井感受到對家鄉的思念，這就是我們創作這首歌的緣由」，吉他手David說，David除了擔任吉他手，也是黑袍主要的創作者。
「這首歌的靈感是，我們這些漂泊在異鄉的移工，身在台灣，我們想念印尼的氛圍，想念家鄉、想念家人。」主唱Robby說。而他們選擇了在今年4月在大港開唱首次發表這首歌曲，一方面創作完成的時候剛好收到大港的邀約，此外也覺得在大港演出發表可以被更多觀眾注意到。
「家是一個想要回去的地方，可是他回不去。」長期關注台灣移工社群的藝文工作者吳庭寬說，「這個其實是很多移工的心境寫照。」過去黑袍的創作比較靈性，但是自從黑袍〈Rumah〉這首歌帶到舞台上，他感受到黑袍想要談的事情更廣了，「跟整個社會好像又更接近了一點」。