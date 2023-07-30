黑袍樂隊3／成員分散台灣工廠　靠休假嘉義練團「夢想更大舞台」

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黑袍的團員接受《NOWnews今日新聞》專訪時，不只一次提到練團時間很難協調，只有工作之外的周末時間能夠安排，有時候還會遇到加班，再加上大家都在不同縣市、不同工廠工作，導致時間安排困難，「但我們還是盡力安排一個月一次練習」，主唱Robby說。
他們以嘉義為據點，不定時會到嘉義火車站旁的動力樂器行租用練團室練習。《NOWnews今日新聞》日前也跟著樂隊一起來到他們在嘉義的練團室，練團室位在樂器行地下室，空間不大，黑袍從多年前便在這裡練習，與樂器行也建立了友誼，有時團員還會帶著其他移工來這裡買樂器。
樂器行隔壁幾間店間就是一間印尼小吃店，樂隊練團前後，都會在這家小吃店聚集吃飯，小吃店老闆也知道他們在玩樂團、玩得還不錯。嘉義市火車站旁這一帶，儼然已經成為了黑袍樂隊的基地。
一個月一次的嘉義練團，需要黑袍的成員們協調從彼此工作之餘的時間才能促成。所幸的是，樂團成員目前的雇主及工作環境都還算友善及支持，「只要沒有影響到我們的工作，就不會有問題」，Robby強調。
提及雇主，吉他手David回憶，當他發現他的雇主竟然在YouTube上訂閱黑袍樂隊時，「我有嚇到，很驚訝，而且也滿感激老闆的」，開心之外，他們在大港的演出，雇主還邀請在高雄的親戚去看表演，「很緊張，然後害羞。」
6個成員中，David及Robby都已經來台灣超過10年，根據規定，移工在台灣工作期間，累計不得逾12年，除非申請「移工留才久用方案」。對於12年的年限將至，David及Robby都表示希望可以繼續留在台灣。
「我希望可以跟黑袍樂隊一起，看我們的極限是能走到多遠」，David說。
對於黑袍的未來，鼓手Feri說希望可以回到家鄉印尼表演；Robby則提到，希望黑袍可以繼續邁向國際，「如果做做白日夢，我想在瓦肯音樂節表演。」瓦肯音樂節是一年一度在德國北部舉行、全世界規模最大的金屬音樂節。
無論未來在哪，黑袍樂隊在台灣的音樂界已逐漸取得知名度，來自印尼不同地方的6個人，能夠一起走到哪裡、帶來什麼樣的創作，值得更多期待。