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羅東博愛醫院肝病普篩：五成有脂肪肝！ 醫籲這樣做預防

羅東博愛醫院肝病普篩：五成有脂肪肝！ 醫籲這樣做預防
羅東博愛醫院肝病普篩：五成有脂肪肝！ 醫籲這樣做預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】7月28日是世界肝炎日，為呼籲肝健康的重要性，日前羅東博愛醫院與肝病防治學術基金會，一同合辦免費肝臟超音波篩檢，聯合全台24所醫療院所，進行全民肝超音波免費篩檢，共計238名民眾報名接受超音波檢查，篩出高達5成的民眾有脂肪肝，5%的民眾約12例有疑似肝癌、疑似肝腫瘤問題。

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減重降低脂肪肝　肝炎高風險導致肝硬化、肝癌

羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯表示，肝癌主因有可能是酗酒、B型肝炎、C型肝炎與脂肪肝等肝病，以宜蘭地區為例，B肝患者罹肝癌約占7成，C肝約占2成，酒精性肝炎約占1成。此次篩檢高達5成民眾有脂肪肝，建議從源頭做起，透過養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖，必要時建議到醫學減重中心，透過醫療方式客製化適合的體重控制方式，以降低脂肪肝。

一旦感染B、C型病毒肝炎演變成為慢性肝炎時，肝臟會因反覆發炎，有較高機會最終導致肝硬化及肝癌，因此慢性B、C型肝炎患者除穩定控制肝臟發炎外，也需定期接受血液及超音波檢查，以早期發現肝臟病變，早期治療。

早期肝癌治療　「微波消融治療」精準、低侵入性

低侵入性治療是現今醫療的趨勢，在肝腫瘤方面，則越趨於局部消融治療(即俗稱的電燒)，其中微波消融治療同時兼備低侵入性及精準性，更是早期肝癌治療的新選項。針對每位病人腫瘤狀況及肝臟健康程度，「客製化」出適合個別病患的治療計畫，治療以同時兼顧「腫瘤完全消除」以及盡全力「保存正常肝臟」兩大原則為目標。

江明峯醫師提及，在大部分情況下，新式微波消融在治療上，比傳統熱射頻消融更加精準也更有彈性，以目前博愛醫院治療後的病人，治療成功率超過98%。

高風險族群　每半年一次腹部超音波檢查

江明峯呼籲，有肝癌高危險因子的民眾應每半年進行一次腹部超音波檢查，及早發現肝異常。現階段在結合精準醫學與多專科醫療團隊模式治療，已有愈來愈多的病患達到腫瘤完全消除的優異成果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58676

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