日本公開賽／麟洋配發球快、變化多 日本組合：比預期還快1.5倍
台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在日本公開賽連續挑落大種子，拿下東京奧運後首座冠軍。被他們在決賽擊敗的世界第5雙打組合保木卓朗、小林優吾，賽後受訪時直言麟洋的發球速度快、時間變化又多，他們比賽中在這方面討不到便宜是最終輸球主因。
記者黃建霖/綜合報導
今年一直起伏不定的李洋／王齊麟，在這一站終於找回了狀態，先在16強戰勝世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，8強戰又擊敗世界第2的印度組合Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty。4強戰面對世界第一的印尼組合Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto，他們以21:19、21:10很有說服力的表現通過考驗，晉級到決賽。
而面對享有主場球迷應援加油優勢的保木／小林組合，麟洋配整場比賽都佔據著主導性，靠著更好的攻勢連貫，以及網球平抽擋壓制對手，他們最終以21:19、21:13順利拿下自己在東奧之後的首冠。
在賽後接受日媒採訪時，小林優吾表示，「對手是身高有188公分（王齊麟）和178公分（李洋）的高個子，透過發球和扣殺的方式進攻。日本沒有這麼高大的球員，他們的發球速度比預期快1.5倍，或是總能在讓我們意想不到的時機點發出。」
小林表示，第一局雙方競爭很激烈，但到了第二局比賽中段開始，他們在發球上就不再佔優勢。檢討這次的失利，他直言：「我們今後的任務就是如何對抗如此高大、速度快的雙打組合。」
8月份即將進行世錦賽，保木卓朗認為這一站拿到亞軍也給了他們信心，自認有能力挑戰世界冠軍，也強調最後的目標是巴黎奧運，他們會試圖衝擊金牌。