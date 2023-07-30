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游淑慧跟進柯文哲批前瞻　林智鴻：「棄侯保柯」開始

▲高雄市議員林智鴻認為，游淑慧跟著民眾黨主席柯文哲的腳步助攻前瞻計畫，根本就是「棄侯保柯」的開始。（圖／林智鴻服務處提供）
▲高雄市議員林智鴻認為，游淑慧跟著民眾黨主席柯文哲的腳步助攻前瞻計畫，根本就是「棄侯保柯」的開始。（圖／林智鴻服務處提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

針對台北市議員游淑慧批評前瞻基礎建設補助預算分配不公，高雄市議員林智鴻批評，從游淑慧的質疑看來，她不僅不懂「前瞻計畫」平衡城鄉差距的本質，也如井底之蛙般對其他縣市亟需經費充實基礎建設的現況一無所知，跟著民眾黨主席柯文哲的腳步助攻前瞻計畫，根本就是「棄侯保柯」的開始，市議員邱俊憲也說，為了自己的選戰聲勢，而來否定其他縣市長期以來的努力，身為台北市的市議員，這樣的方式，真的很要不得。

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林智鴻說，上月才表態「希望得到柯主席支持」的游，此刻跟著民眾黨主席柯文哲的腳步助攻前瞻計畫，還誣指新北市拿927億是因為蘇巧慧等綠委的關係，更引人好奇是否間接認為侯友宜市府團隊對於爭取經費的努力「一無是處」，不僅過去疏於監督柯市府未積極爭取相關預算，如今策略上還形同否定侯市府，是「棄侯保柯」的選舉失實言論，呼籲游淑慧乾脆「棄藍投白」，不要留在國民黨當柯文哲的「內應」。

林智鴻認為，北市府整體資產超過11兆，一年總預算就比高雄多出整整340億，而曾任台北市長的柯文哲過去口出「鄉下有鄉下的樣子」，現在醜化「前瞻是錢沾」，都是用天龍視角歧視其他縣市，用政治有色眼鏡阻礙高雄進步，如今游跟隨柯的腳步「拿香跟拜」欺負高雄，本質上亦復如此。

林智鴻也說，游淑慧「不爽」前鎮漁港爭取到81億改建經費，但實際上，該漁港是全台灣漁獲量最大，船舶噸位最高的漁港，供應範圍更達全台灣，包含台北市在內，他諷刺游淑慧如果反對該案，未來請帶頭抵制從高雄進口的海鮮，並應促請北市府管轄的台北漁產運銷公司應評估獨立興建碼頭，替游淑慧進口不經高雄的「天龍國專屬」海鮮。

林智鴻也懷疑，游淑慧或柯文哲最近對於「前瞻計畫」乃至於對高雄的攻擊，是否暗指藍或白入主總統府後未來將對高雄「磨刀霍霍砍預算」，讓高雄這座好不容易透過產業轉型的「亞灣新創城市」，透過抽乾資源，再打回過去國民黨「重北輕南」的模樣，同時也是柯文哲口中所謂「鄉下地方的模樣」？呼籲國民黨在高雄的民代、有意參選立委者，乃至於選過市長的前立委柯志恩，都應當表明自己是否認同游淑慧這種言論，游淑慧自己也該先告訴大家是否真準備要「棄侯保柯」，才會做出如此失實、傷害高雄人情感之言行。

邱俊憲則說，游淑慧去脈絡化的以單一數字刻意忽視背後複雜的審議程序，批評高雄為什麼爭取到比較多預算時，身為台北市議員的她，應是詢問臺北市政府是否有提出相對應的計劃，而不是現在為了自己的立委選情，胡亂批評持續努力爭取中央任何可能補助的其他縣市，或許為了掩飾當時她的不用心監督，這位台北市議員，現在看來，是在偏袒當時不認真爭取預算的柯文哲市政府，而在責罵努力爭取預算的高雄市政府。

且新北市核定的補助預算也有超過9百億，她也刻意扭曲成是因為新北市民進黨籍立委而才有這些補助，游淑慧要不要先問看看代表她所屬政黨的侯友宜？她這樣無視平衡南北基礎建設差距的計劃目標，是認為除了台北市以外的城市，政府都不用投入進入預算嗎？為了自己的選戰聲勢，而來否定其他縣市長期以來的努力，身為台北市的市議員，這樣的方式，真的很要不得！

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