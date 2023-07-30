游淑慧跟進柯文哲批前瞻　林智鴻：「棄侯保柯」開始

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林智鴻認為，北市府整體資產超過11兆，一年總預算就比高雄多出整整340億，而曾任台北市長的柯文哲過去口出「鄉下有鄉下的樣子」，現在醜化「前瞻是錢沾」，都是用天龍視角歧視其他縣市，用政治有色眼鏡阻礙高雄進步，如今游跟隨柯的腳步「拿香跟拜」欺負高雄，本質上亦復如此。
林智鴻也說，游淑慧「不爽」前鎮漁港爭取到81億改建經費，但實際上，該漁港是全台灣漁獲量最大，船舶噸位最高的漁港，供應範圍更達全台灣，包含台北市在內，他諷刺游淑慧如果反對該案，未來請帶頭抵制從高雄進口的海鮮，並應促請北市府管轄的台北漁產運銷公司應評估獨立興建碼頭，替游淑慧進口不經高雄的「天龍國專屬」海鮮。
林智鴻也懷疑，游淑慧或柯文哲最近對於「前瞻計畫」乃至於對高雄的攻擊，是否暗指藍或白入主總統府後未來將對高雄「磨刀霍霍砍預算」，讓高雄這座好不容易透過產業轉型的「亞灣新創城市」，透過抽乾資源，再打回過去國民黨「重北輕南」的模樣，同時也是柯文哲口中所謂「鄉下地方的模樣」？呼籲國民黨在高雄的民代、有意參選立委者，乃至於選過市長的前立委柯志恩，都應當表明自己是否認同游淑慧這種言論，游淑慧自己也該先告訴大家是否真準備要「棄侯保柯」，才會做出如此失實、傷害高雄人情感之言行。
邱俊憲則說，游淑慧去脈絡化的以單一數字刻意忽視背後複雜的審議程序，批評高雄為什麼爭取到比較多預算時，身為台北市議員的她，應是詢問臺北市政府是否有提出相對應的計劃，而不是現在為了自己的立委選情，胡亂批評持續努力爭取中央任何可能補助的其他縣市，或許為了掩飾當時她的不用心監督，這位台北市議員，現在看來，是在偏袒當時不認真爭取預算的柯文哲市政府，而在責罵努力爭取預算的高雄市政府。
且新北市核定的補助預算也有超過9百億，她也刻意扭曲成是因為新北市民進黨籍立委而才有這些補助，游淑慧要不要先問看看代表她所屬政黨的侯友宜？她這樣無視平衡南北基礎建設差距的計劃目標，是認為除了台北市以外的城市，政府都不用投入進入預算嗎？為了自己的選戰聲勢，而來否定其他縣市長期以來的努力，身為台北市的市議員，這樣的方式，真的很要不得！