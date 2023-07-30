國防預算擬提升至4400億 鄭文燦：馬政府時期預算偏低
行政院編列明年度國防預算，擬將增加300億元，提升至4400億元，對此行政院副院長鄭文燦今（30）日表示，台灣需要提升國防力量，才有和平的籌碼，過去馬政府時期國防預算投入偏低，那時候3100億元，如今增加28％，總統蔡英文這7年多來努力實現國防自主，包括國防戰力提升與兵役延長至一年，都是確保民主台灣追求和平的決心，接軌提升國防戰力的基本需求。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦表示，台灣需要增加國防力量才有和平的籌碼，才能夠展現保護自己決心，進而爭取民主國家支持，過去馬政府時期國防預算投入偏低，那時候3100億元，如今增加28％，現在特別預算包括飛彈載台、國機國造等。
鄭文燦說，過去新式武器裝備取得非常困難，造成台灣國防裝備更新相對落後，總統蔡英文這7年多來，努力實現國防自主，包括國防戰備提升，並把兵役役期延長至一年，都是確保民主台灣追求和平決心，能夠接軌提升國防戰力基本要求，正式預算有待行政院會拍板。
對於美澳2+2會談提及台海和平，鄭文燦說，美澳會談中，最重要就是美國跟澳洲國防武器生產以及防務方面合作，並關切東海、南海與台海議題，事實上美澳2+2會談，最重要的是要貫徹以和平為基礎的國際規則，特別在印太戰略下，一個自由開放印太地區是大家追求的目標。
鄭文燦說，印太地區最關鍵在於台海安全，這不只是台灣的利益，也是世界民主國家利益，感謝美澳會談，把中國軍事與經濟脅迫其他國家的狀況凸顯出來，希望能夠讓大家看到，自由民主才是國際的共同語言。