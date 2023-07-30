柯文哲、游淑慧批前瞻　賴瑞隆：勿從台北看天下

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賴瑞隆說明，前瞻基礎建設是為了平衡國土區域發展、改善長年「重北輕南」弊病，例如台北捷運已經形成發達的路網，市民可以利用捷運到達市區多數地區，但相對之下高雄仍需要補強路網，才有高雄捷運黃線計畫，另外，他也曾經爭取前瞻計畫8億經費，改善小港區中山路與沿海路的刨鋪路平，這是因為這些路段承擔高雄工業區港區大量貨櫃車，路面消耗嚴重，影響行車安全，改善後的路面平穩，居民與用路人明顯感到更安全舒適。
之後為了進一步避免大小車混雜的危險，他更爭取交通部補助22億，在沿海路開闢貨櫃車專用道，提升一般小客車與機車的行車安全，前瞻經費讓區域更均衡發展，也讓長久沒有解決的交通問題獲得解決，讓高雄工業區的居民更安全。
至於前鎮漁港經費一事，賴瑞隆表示，前鎮漁港是全國最大的遠洋漁業基地，每年為台灣創造超過300億產值，自1968年啟用已過半世紀，設施老舊毀損亟待更新，他多次在院會質詢歷任行政院長，獲得蘇貞昌院長重視，前鎮漁港的改建計畫也從小規模整修變成全面性的整體規劃，核定包括了「新建多功能水產品運銷中心」、「新建多功能船員服務中心」、「漁業作業碼頭改善」、「景觀及休憩環境營造」以及「下水道建設」等五大建設的「前鎮漁港建設專案計畫」，整體總經費81億，讓外籍漁工有好的休息地點改善台灣國際形象，讓50年沒處理的下水道工程一次完成，讓全台最大的遠洋漁業朝日本豐州築地的方向改造前進。
賴瑞隆強調，台北捷運一條開過一條，高雄努力爭取成為捷運城市，改變工業城市宿命，地下不再充滿石化管線，而能有更安全便利的捷運線，但在紅線橘線開闢後，遲遲得不到馬政府的支持，因此改為輕軌環線，等到蔡政府上台，才支持1400億的捷運黃線，以及紅線往北延伸，政府支持南部發展，讓南北均衡而非頭重腳輕，絕對是正確而重要的決定及價值。