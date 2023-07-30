布拉格版TPASS「任你搭到飽」　騎電動滑板車做1事就違規

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捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫分享，「搭交通工具在布拉格其實很容易」，都可以買時間搭乘，旅客可視需求購買30分鐘、1小時、1天、7天等票券，期限內都可以無限搭乘捷運、公車、輕軌、地鐵、部份火車區段等。
夏沛倫說明，購票後會拿到空白車票，首次搭車時會打印時間，並開始計時，雖然當地很少遇到查票員，是否逃票都「看良心」，但如果違規逃票者，會罰25倍至30倍的價格，就算沒有現金繳交罰款，也會有刷卡機讓逃票者乖乖付罰金。
至於旅客若想自駕遊，夏沛倫說，捷克與台灣都是左駕，導航用Google Maps即可，但捷克有許多「暴躁」的用路人，喜歡按喇叭，若是沒有要到鄉下，一般搭火車就很方便。
另布拉格街頭，隨處可見共享單車與共享電動滑板車，夏沛倫指出，這些都是民營系統，可隨借隨停，但也因此造成許多亂象，在地人較少使用，甚至會丟到河裡，使用者多為觀光旅客。
一名赴捷克留學的學生也告訴《NOWnews今日新聞》記者，滑板車使用者多是旅客，但要特別注意的是，滑板車僅可在馬路上騎行，不可以騎上人行道，以免違規受罰。
根據駐捷克台北經濟文化辦事處資訊，若遇查票員查票，須立即出示經打票機器刷過的車票，無票或未刷票者，將遭罰款800克朗；飲酒後禁止駕車，若血液酒精濃度超過0.03%，將遭罰款最高達20000克朗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！