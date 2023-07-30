出席後援會成立大會　賴清德：對等尊嚴下願意與中國交流合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞時，除了特別感謝來自全國各地42個畜牧產業團體、朋友來到嘉義縣，堅定熱情成立全國畜牧業信賴台灣後援會，表達這是「一股非常關鍵的力量」。強調自己母親也是出自農家，所以能得到農民朋友、畜牧界的支持是非常榮幸的事，從今天開始大家都是台灣隊，要一起挺台灣，當然也要團結合作為農民、農村和農業來打拚。
賴清德進一步表示，在授旗過程中看到有養豬業、酪農業的好朋友，也有養羊、養雞、養鴨、養鵝等等，每一項畜牧對台灣來說都很重要，未來他都會非常重視，而近10年來，台灣農業產值不斷的提升，2012年台灣農業生產總額是5632億元，但到了2021年，農業產值已經來到6287億元，表示，台灣農業經過大家共同合作和打拚，不斷在壯大的。
賴清德除了承諾，未來有機會領導國家，將會非常重視農業發展，因為台灣是以農立國，也在現場提出推動「幸福農業」，以及三項目標，要讓農村、農業、農民都能有進一步發展。
賴清德表示，首先是保障產品安全，讓農民有財源。透過「產品安全、農民賺錢」來提高農民的收入。由政府帶頭，無論是未來的農業部，地方的農業局，還有農會，從生產就要開始確保產品安全，現在的社會只要產品符合健康、安全，大家就願意買，無論是農業或畜牧業，如何建立一系列安全機制，讓消費者有信心，農產品安全，農民才會賺到錢。
賴清德也回顧，過去決定口蹄疫拔針，讓台灣豬肉現在可以外銷，以及自己擔任院長和前院長蘇貞昌對防堵非洲豬瘟的努力，還有院長陳建仁開始針對傳統豬瘟拔針的政策表示，這就是政府的責任，不只是要求農民提供安全的產品，政府也要透過各種方式和政策，來確保傳染病不會對農業產品產生衝擊。
賴清德指出，除了養豬，養雞和其他家禽也非常重要，例如禽流感。他在台南市長任內，也面對過禽流感衝擊，那是很辛苦，只要有一區感染那就是要撲殺，對農民而言是很大的損失，自己當行政院長時也有遇到，所以他對禽流感防治是有要領，認為政府要拿出資源幫助養雞、養鴨和家禽業，要達到生物安全的機制，並要按照國際標準來建置，才不會每年若發生禽流感，造成民心惶惶。
其次為協助農民行銷，推動農展品的外銷。賴清德舉例，近兩年台灣農產品的外銷都超過50億元美金，所以大家共同努力，除了傳染病的控制、幫忙行銷外，還要建立冷鏈安全系統，未來4年政府將投入126億元，在全國建立起冷鏈系統，確保農民所生產的品質，讓農民收入提升。此外，政府也要推動「全農產業」，將農業生產過程中產生的廢棄物再利用，這也是綠能農業、循環農業的概念，中央政府應該下定決心，朝著這個方向前進。面對2050年的淨零轉型，政府應該和大家站在一起共同面對，落實全農產業。
第三是確保糧食安全。賴清德指出，全球氣候變遷嚴重，糧食生產勢必遭受衝擊。世界的糧倉美國和烏克蘭受到氣候和戰爭的影響，生產大大減少。在這樣的情形下，農業、畜牧業有個基本使命，就是供應全台2350萬人的糧食能夠自給自足，這對國家的生存發展非常重要，希望大家一起打拚，確保糧食安全，允諾自己絕對會和大家站在一起，解決各種問題。
賴清德表示，無論是農業、畜牧業都是台灣的主人，要拜託大家一同捍衛台灣的主權，因為沒有主權就沒有所有權，無論台灣遇到什麼樣的威脅，都應該勇敢面對。未來自己將會延續總統蔡英文的民主路線，持續壯大台灣，提高守護台灣的決心和國防力量。
賴清德說，台灣的安全問題是全世界的問題，他強調台灣並不孤單，必須和民主陣營站在一起，且只要能夠對等、有尊嚴的原則下，也願意和中國對話，任何能夠提升兩岸人民福祉的事情，「都願意和中國進行交流和合作，這條路一定要繼續走下去。」