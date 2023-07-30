港務公司繼續進行天使輪油污防治與貨櫃撈除作業

台灣港務公司董事長李賢義於今(30)日，持續坐鎮台灣港務公司應變中心，並與執行副總經理王錦榮，邀集海保署、海巡署、漁業署、航港局、高雄市政府海洋局、台南市政府及屏東縣政府等相關單位，針對天使號貨櫃輪擱淺貨櫃及海上油污處理，召開緊急應變會議，研商緊急應變處置作為。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司應變中心召開緊急應變會議，是由台灣港務公司董事長李賢義主持，他表示，港務公司為確實監測沉船可能造成之油污情形，除持續由港口信號台管制員透過望眼鏡每小時瞭望，以及在陸上的蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及高雄港一、二港口塔台，設立四處觀測站，觀察岸際水域環境每兩小時追蹤外，另派員沿岸由旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港巡視，到目前仍無發現或接獲油污漂向岸際的情形發生。
另依據杜蘇芮颱風中央災害應變中心第12次工作會報指揮官指示，國防部國搜中心與內政部空勤總隊派遣直升機及農委會林務局農林航空測量所派遣遙測飛機，分別到€高雄外海巡查，於沉船地點往北海域發現帶狀油花，港務公司已立即調派2艘拖船，攜帶分散劑進行清理。
港務公司已備妥各類防污設備，派船出海重新布設攔油索，同時「麥寮海洋號」也繼續於高雄港內待命，視海象條件允許，立即出海戒備除污。
李賢義為避免沉船後續有油料持續洩漏，要求海事工程公司潛水相關設備及人員備便，隨時視海象狀況，允許立即出海潛水檢查船體狀況與堵漏作業。
至於杜蘇芮颱風侵襲前擱淺沿岸之貨櫃，再次以空拍機紀錄比對，僅餘1只擱淺於鳳鼻頭漁港外岸際，另擱淺於南星灣之貨櫃僅2只露出水面，已完成拖帶上岸。
而針對沉沒海中貨櫃，港務公司為顧及漁船及吃水較淺船舶進出漁港之航安，除待海象好轉，再由潛水人員再度下水檢視是否有阻礙航行之沉沒貨櫃，另協調海事工程公司以多音束側掃聲納，搜尋吃水10公尺之內之海域，以確認有無妨礙航安之貨櫃。