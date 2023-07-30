卡努颱風逼近台灣！1圖秒懂一週天氣 週四開始「全台濕答答」
卡努颱風持續靠近台灣，今（30）日下午也已經增強為中度颱風，中央氣象局提醒，未來一週天氣主要都受到卡努颱風和西南風的影響，週二至週三（8月1日至8月2日）颱風最靠近台灣，有可能發布海上警報外，颱風外圍環流也將帶來降雨，週四（8月3日）開始，卡努颱風帶起南海西南風勢力，南部地區陣雨會持續到週末，氣象局將持續關注最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，，卡努颱風將先朝西北方移動，明日通過琉球海面，週二至週三行經台灣北方外海後進入浙江，颱風向西移動時有較接近台灣北部海面的可能，路徑主要與太平洋高壓的強度變化及颱風本身大小及強度發展有密切關係。週二至週三颱風路徑若稍往南偏，週二清晨至上午有發布「海上颱風警報」的機會，若路徑向北調整，則發布海上警報機率降低，目前預報仍有不確定性。
氣象局說明，明日各地天氣大多維持為多雲，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後東部、東南部、南部地區及其他山區有「局部短暫雷陣雨」，清晨至上午，西半部也有零星短暫陣雨。各地溫分佈上，北部攝氏26至33度、中部攝氏25至33度、南部攝氏26至32度、花東攝氏26至34度。
週二至週三，受到颱風外圍環流影響，東部及東南部易有焚風發生， 其中週二北部及南部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨；週三中南部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部山區也有零星短暫陣雨。
週四至週六（8月3日至8月5日），受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。