胡子萱世大運跆拳道奪銀！白冰冰砸億元拍新戲：打造楊紫瓊第二代
台灣跆拳道甜心胡子萱表現亮眼，今（30）日在成都世大運個人品勢項目勇獲銀牌，這是本屆跆拳道代表隊首面獎牌，她去年簽入綜藝大姐大白冰冰的經紀公司，預訂主演電視劇《玄天之愛》將於11月開拍，如今比賽奪銀牌知名度暴增，經紀人白冰冰嗨翻了，開心向《NOWnews今日新聞》表示：「要將她打造成楊紫瓊第二代！」
記者江芷稜/台北報導
白冰冰透露，去年《我愛冰冰Show》節目需要跆拳道表演，在中華跆拳道協會理事長許安進的介紹之下認識了胡子萱，看到她外貌甜美、打拳氣勢佳，很適合開拍的新劇，雙方一拍即合簽下經紀約，她笑說：「台灣藝人都偏柔弱，我不要小鮮肉，就要一個女打仔，要把胡子萱打造成楊紫瓊第二代」。
白冰冰認為傳承很重要，新戲決定啟用新人與資深戲骨的搭配，打造一部台版的《與神同行》，用現代劇詮釋玄天上帝的故事，劇中3位女主角都是新人，胡子萱負責武打部分，白冰冰以前輩身分傳授她演戲技巧，盼呈現自然內斂的表現，自己的〈緣分只欠你一個〉MV裡就有胡子萱的身影。
她笑說，自掏腰包砸上億元開拍新戲，原本擔心新人演員沒有話題，沒想到胡子萱還沒正式曝光就拿銀牌，受到國際矚目，順勢炒熱新聞，開心形容胡子萱是自己的吉祥物，看著徒弟拿獎的畫面感動到想哭，「有種像媽媽的心情，不只她的家人開心，我眼裡含著淚水，大家也為我開心」。