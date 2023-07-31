雙城論壇邁入第14屆！柯文哲「兩岸一家親」等論述屢遭質疑親中

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲2015年第一次參加雙城論壇，在上海市瑞金賓館舉行，柯文哲在開幕致辭提出「一五新觀點」主張，他說秉持「兩岸一家親」精神及「四個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作）原則，達到促進交流、增加善意目標，當時他也質疑「九二共識」不再適用，時任台南市長賴清德批評兩岸一家親「難以獲得共鳴」；國民黨立委賴士葆則說，柯的講法看起來就偏向中國，就像是呼應一中各表，但不要中華民國各表。當年則簽下四項交流合作備忘錄。
2016年的雙城論壇由台北市舉行，上海派出中共上海市委常委兼統戰部部長沙海林參加，也是蔡英文總統上任後第一次有中共官員訪台。當時抗議事件頻傳，沙海林故意低調走訪；而雙城論壇期間，也遇上漢光演習，在當時台灣海峽上空出現一架神秘飛機，沿著海峽中線以西來回不停飛行。有研判稱是中國人民解放軍的電子偵察機。
2017年，雙城論壇在上海進行，柯文哲和上海市長應勇針對當年主題健康城市，簽署四項交流合作備忘錄，另外當年也是兩岸開放探親的30周年，柯文哲和應勇在致詞時，都提到兩岸一家親，不過並沒有談到九二共識等敏感議題。當年柯文哲在上海還會見國台辦主任張志軍，交談約30分鐘。當年後續還發生送稿爭議，柯文哲17年稱有送稿給國安會，但稿件中沒有「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，也引發討論。
2018年，雙城在台北舉行，中方由時任上海第一副市長周波赴台，共簽下三項合作備忘錄。當年也是雙城論壇被稱為最有用的一年，有上海台商說，當時周波在台將垃圾分類作為考察重點，也成為2019年上海祭出最嚴格垃圾分類的效仿對象。而柯文哲針對兩岸一家親的說法回應指出，他的兩岸論述沒變，並提出五個互相（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）。
2019年度過了相對無事的雙城論壇，2020年本由上海舉辦，但當年因為新冠疫情爆發，改由線上進行，主題則聚焦在防疫交流與經濟發展。當年柯文哲續提「五個互相」，上海市長龔正則提兩岸一家親。而在視訊軟體上，也排除Google、華為，改用Cisco系統，時任北市府發言人周台竹說，會採用Cisco是雙方在政治顧慮下協商的結果，且測試沒問題才使用。
2021年，雙城論壇繼續採線上進行，率先致詞的上海市長龔正態度立場堅定、統戰語言不斷，不僅喊出「兩岸一家親」，更稱「兩岸同胞都是中國人」；而在台北市議會向時任議員林穎孟承諾會呼籲共機不再擾台的柯文哲，則隻字未提，會後說「客套話講完時間就到了」，國防、外交、兩岸等均屬總統職權，他要求議員去向國安會、陸委會、國防部陳情。
2022年，柯文哲最後一年舉辦雙城論壇，也是爭議最多的一屆，當年台北市議會曾經歷但書要求，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市府卻秘密籌備，在會前三天才公布，讓時任議員梁文傑痛批把議會當放屁；而當年議程僅半天、1個半小時的視訊時間還花95萬元，最後總計107萬，到今年還成為呆帳，無法核銷，引發藍綠市議會黨團、議員批評。