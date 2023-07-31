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巷仔內／要拚兩岸交流又須避免遭統戰　蔣萬安出席雙城論壇陷兩難

▲台北市長蔣萬安是否親赴上海雙城論壇還未定（圖／記者邱新博攝，2023.07.24）
▲台北市長蔣萬安是否親赴上海雙城論壇還未定（圖／記者邱新博攝，2023.07.24）

記者邱新博／特稿

雙城論壇將於8月底於上海登場，台北市長蔣萬安至今仍未鬆口是否親赴上海，然而台北市議會已經完成雙城論壇的議員抽籤，國民黨、民眾黨議員相當踴躍，3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，自費部分共21名議員登記，最後由國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗等人和民眾黨議員陳宥丞中籤，也不免讓外界想像，蔣萬安親赴雙城論壇的可能性大增。

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雙城論壇的議題自上會期開始，就是市議員與媒體關注的焦點，然後蔣萬安都次採「準備中」、「研議中」等回答回應，就算到了7月底，仍僅表示會依照相關規定進行，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行，口風相當嚴謹。當然，不管在兩岸交往默契或是外交場合上，勢必得需要雙方達成共識後才能對外公布，而蔣萬安是否出席，也是台北市府在與上海方交涉最大的談判籌碼，勢必要爭取中方最大的禮讓與善意。

今年的雙城論壇受外界矚目原因，包含這是疫情後第一次實體的雙城論壇，前3次因為疫情關係，僅有線上視訊的方式進行，前一次2022年也是史上最短、爭議最多，僅辦理1個半小時的線上視訊開會，要花費台北市民108萬元，甚至因為違反議會但書，到現在成為呆帳無法清除；以及蔣出訪將成為國民黨政府遷台以來，第一個踏上中國的蔣家人。

而目前正值總統選舉前夕，蔣萬安也很明確是挺侯派，若親自率團出訪上海參加雙城論壇，將有助於兩岸對話以及凝聚深藍、經濟選民，尤其雙城論壇也是目前兩岸唯一的對話管道，在選舉前釋放出和平訊息，對於國民黨選情會有幫助，且面對民眾黨主席柯文哲意圖搶奪「與中國對話」的招牌，也能對選民釋放出國民黨仍是主要能夠與之溝通的訊息。

然而同樣的，若是蔣萬安親赴雙城論壇期間，中共對於蔣萬安有任何「吃豆腐」、甚至矮化中華民國的現象，所作所為都會被放大檢視，民進黨、民眾黨皆虎視眈眈，稍有不慎對於國民黨選情都有惡化的可能。

此外，8月上旬副總統賴清德將出訪巴拉圭，途中將過境美國，中方按照慣例當然已經先「文攻武嚇」一番，但到時會有什麼行動，目前尚未可知，若又大規模軍演、或是派大量軍機繞台，蔣萬安還是要去的話，出訪的正當性就大打折扣。

若蔣萬安最終決定不出席雙城論壇，由副市長林奕華帶隊參與的話，那蔣萬安將成為雙城論壇自2010年開辦以來，首次出訪由副市長帶隊、不是由市長參加，勢必將會被歷史記上一筆，面子上恐怕不太好看。

今年是蔣萬安上任台北市長的第一年，就碰到總統大選，身為國民黨最有聲量的政治人物之一、甚至是未來的新星，蔣萬安的一舉一動勢必會被放大檢視，更會影響國民黨目前低迷的選情，更有可能是蔣萬安未來在往上爬的考驗之一，如何在去與不去之間做出最好的決定、或是正式開辦後不被對岸「吃豆腐」取得平衡，都考驗蔣萬安與市府團隊的智慧。

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