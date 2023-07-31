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雙城論壇8月登場！蔣萬安首出席　綠批兩岸大拜拜將嚴格監督效益

▲台北市長蔣萬安下月將首度出席雙城論壇。（圖／記者邱新博2023.07.10攝）
▲台北市長蔣萬安下月將首度出席雙城論壇。（圖／記者邱新博2023.07.10攝）

記者邱新博／台北報導

雙城論壇即將於8月下旬登場，台北市政府也在上周舉行隨行議員抽籤，除了最後共計11名議員將出訪，這次雙城論壇是蔣萬安上任後第一次，也是解封後第一次，受到外界矚目。對此，此次隨行的國民黨議員張斯綱指出，近來美中關係趨於和緩，大陸對於兩岸交流的做法是否會有所變化，是值得觀察的地方；民進黨議員何孟樺則認為，若藍白議員去是為了替新北市長侯友宜或民眾黨總統參選人柯文哲抬轎，也是徒勞無功。

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雙城論壇預計8月下旬在大陸上海市登場，北市府協請北市議會本月24日抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，26日再抽出8月隨行議員，分別由國民黨籍的張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗等人和民眾黨籍陳宥丞中籤。

對此，為什麼這次會有這麼多議員參加？藍白議員是否要在選前證明兩岸交流的價值？張斯綱表示，雙城論壇已經舉辦多年，是以城市交流為主，涉及的政治性議題並不多，雙方早已有默契，都是按照往例在安排與進行。這次雙城論壇議員公費隨行3位、自費8位，總共11位，與2017年、2019年柯文哲去上海參加雙城論壇隨行10位議員的數量其實差不多。

張斯綱說，唯一不同的，這次是蔣萬安擔任台北市長的首次雙城論壇，也是疫情中斷後再次恢復實體舉辦，其次是近來美中關係趨於和緩，在這樣的氛圍下，大陸對於兩岸交流的做法是否會有所變化，這點也是值得觀察的地方，所以這次雙城論壇自然會引起較多關注。

他說，兩岸關係緊張，城市間的交流則更顯重要，秉持著對等尊嚴、善意互惠的原則，以交流代替對抗，打造更進步宜居的台北市，這才是市民所希望看見的結果。

何孟樺則說，一檢討起往年雙城論壇的舉辦情形，雙城論壇對台北市政的效益非常有限，幾乎已經淪為政治秀場、許多MOU都只是裝飾用，數年來未見交流成果。而今年的雙城論壇，蔣市府已經被問了好幾個月，卻遲遲端不出新菜，甚至邀請了那麼多議員隨行，何孟樺認為，就是蔣萬安自己心虛，拉議會幫市府背書，幫自己合理化毀棄選前承諾的行為，而藍白營卻爭先恐後的搶名額，令人詫異。

何孟樺說，而如果藍白議員是一心想在總統大選前證明兩岸交流的價值，替侯友宜或柯文哲抬轎，也只會是徒勞無功。因為蔣市府不僅背棄對選民的承諾，至今也無法說清楚要如何改善往年成效低落的問題。可見今年的雙城論壇依然會淪為兩岸大拜拜、象徵意義大於實質效益，如此一來，又有什麼資格證明兩岸交流價值？

民進黨台北市議員則趙怡翔表示，蔣萬安曾公開承諾，在雙城論壇中，一定會捍衛國家的尊嚴，不會讓矮化台灣的字眼出現，所有議員一定會持續緊盯蔣萬安這次赴上海的相關規劃。

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