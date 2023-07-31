雙城論壇8月登場！蔣萬安首出席　綠批兩岸大拜拜將嚴格監督效益

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對此，為什麼這次會有這麼多議員參加？藍白議員是否要在選前證明兩岸交流的價值？張斯綱表示，雙城論壇已經舉辦多年，是以城市交流為主，涉及的政治性議題並不多，雙方早已有默契，都是按照往例在安排與進行。這次雙城論壇議員公費隨行3位、自費8位，總共11位，與2017年、2019年柯文哲去上海參加雙城論壇隨行10位議員的數量其實差不多。
張斯綱說，唯一不同的，這次是蔣萬安擔任台北市長的首次雙城論壇，也是疫情中斷後再次恢復實體舉辦，其次是近來美中關係趨於和緩，在這樣的氛圍下，大陸對於兩岸交流的做法是否會有所變化，這點也是值得觀察的地方，所以這次雙城論壇自然會引起較多關注。
他說，兩岸關係緊張，城市間的交流則更顯重要，秉持著對等尊嚴、善意互惠的原則，以交流代替對抗，打造更進步宜居的台北市，這才是市民所希望看見的結果。
何孟樺則說，一檢討起往年雙城論壇的舉辦情形，雙城論壇對台北市政的效益非常有限，幾乎已經淪為政治秀場、許多MOU都只是裝飾用，數年來未見交流成果。而今年的雙城論壇，蔣市府已經被問了好幾個月，卻遲遲端不出新菜，甚至邀請了那麼多議員隨行，何孟樺認為，就是蔣萬安自己心虛，拉議會幫市府背書，幫自己合理化毀棄選前承諾的行為，而藍白營卻爭先恐後的搶名額，令人詫異。
何孟樺說，而如果藍白議員是一心想在總統大選前證明兩岸交流的價值，替侯友宜或柯文哲抬轎，也只會是徒勞無功。因為蔣市府不僅背棄對選民的承諾，至今也無法說清楚要如何改善往年成效低落的問題。可見今年的雙城論壇依然會淪為兩岸大拜拜、象徵意義大於實質效益，如此一來，又有什麼資格證明兩岸交流價值？
民進黨台北市議員則趙怡翔表示，蔣萬安曾公開承諾，在雙城論壇中，一定會捍衛國家的尊嚴，不會讓矮化台灣的字眼出現，所有議員一定會持續緊盯蔣萬安這次赴上海的相關規劃。