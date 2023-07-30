金泰梨《惡鬼》完結篇收視11.2%！刷新12集最高紀錄 登全國冠軍
金泰梨、吳正世主演的Disney+韓劇《惡鬼》最後一集創下11.2%收視率，刷新播出以來的紀錄，也助SBS電視台奪全國收視冠軍。金泰梨展現精湛演技，一人詮釋普通人女主角「具散影」、被惡鬼附身的具散影、裝成是惡鬼的具散影、裝成是具散影的惡鬼，角色吃重又需要層次，最後一集她以強大生存的意志，擊退了搶奪自己身體的惡鬼，惡鬼終於消失了。
記者羅凌筠/綜合報導
《惡鬼》由《屍戰朝鮮》、《Signal信號》王牌編劇金銀姬執筆；《皇后的品格》李正林、《蒲公英家族》金宰弘擔任導演。而編劇金銀姬也曾透露選擇金泰梨作為女主角的原因，正是因為不論是看照片或影片，甚至是看到金泰梨本人的瞬間，她就立刻知道主角「具散影」只有她能演繹，「金泰梨跟散影的相似度是1000%！」
「師傅級」配角吳正世也在劇中展現令人驚嘆的高水準演出，並在採訪中分享：「和看不見的惡鬼對戲需要去讓自己沉浸在很抽象的感受裡，但漸漸地，我覺得自己彷彿真的能看見那些鬼。」
另外，同樣在《惡鬼》驚喜現身的還有《模範計程車》女星表藝珍、憑藉電影《翻供》獲得第57屆百想藝術大獎肯定的洪慶、在《無法抗拒的他》中飾演韓韶禧閨密的楊惠智、還有《與神同行》中賺人熱淚的聾啞媽媽芮秀貞。