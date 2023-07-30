一帶一路續約希望渺茫？義國防部長：加入倡議是臨時又糟糕的決定
義大利是唯一與中國簽署「一帶一路」協議的七大工業國（G7）成員，然而義大利政府認為過去這5年來並未因此獲得實際的好處而打算在今年不續簽該協議。義大利國防部長吉多·克羅塞託（Guido Crosetto）受訪時更形容加入中國一帶一路倡議是個「臨時又糟糕」的決定，因為這項合作並沒有促進義大利的出口。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國的「一帶一路」協議試圖藉由大量基礎建設重建絲綢之路，並將中國與亞洲、歐洲及其他地區連接起來。根據《路透社》報導，義大利國防部長吉多·克羅塞託（Guido Crosetto ）在受訪時表示，4年前義大利選擇加入這個「新絲綢之路」是個倉促臨時又糟糕的決定，該協議增加了中國對義大利的出口，但義大利對中國的出口卻沒有產生相同的影響。
克羅塞託補充表示，對義大利來說，如今的問題是怎麼在不損害與北京的關係下退出一帶一路協議，「中國確實是一個競爭對手，但它同時也一個夥伴」。
批評者認為，一帶一路是中國傳播地緣政治和經濟影響力的工具，而義大利在上屆政府領導下簽署了一帶一路倡議，成為唯一採取這一舉措的西方大國。現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則考慮如何在今年簽約期滿時打破或中斷該項協議，為此她必須在12月之前做出決定，而梅洛尼也稱她很快就會前往北京。
此外，梅洛尼上週六在接受義大利新聞節目採訪時也表示，即使義大利參與了一帶一路倡議，但義大利仍不是G7會員國之中與中國貿易聯繫最緊密的國家。她形容這種現象是個「悖論」，並稱這表明了就算是在一帶一路協議以外，你和中國也可以擁有良好的關係和貿易夥伴關係。