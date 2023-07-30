小心肝炎變肝癌！「疫苗斷層」更要注意　基金會、錢薇娟籲3招遠離威脅

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小心肝病毒感染、惡化 Ｂ肝疫苗斷層世代更需注意台灣從1986年開始，對新生兒全面接種B肝疫苗，因此在1986年以前出生的民眾被稱為「Ｂ肝疫苗斷層世代」。台灣癌症基金會表示，目前年紀在37歲以上的疫苗斷層世代，估計有190萬B肝帶原者。
賴基銘教授指出，其中不少人是因為沒有持續追蹤、錯失治療的時機而進入了「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，因此呼籲每位B、C型肝炎病友都應該接受治療，而且要及早治療，因為肝炎病毒只要存在體內，隨時都會危害肝臟健康。
而知名前女籃國手錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，她表示從小因為運動員例行檢查知道自己是B肝帶原者，在醫師衛教下瞭解到B肝是造成肝癌的最大原因，因此會定期每半年做腹部超音波和肝炎相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險。
錢薇娟擔任衛教大使 籲掌握3「B」須要準則為了提醒民眾遠離肝炎的威脅，台灣癌症基金會日前便邀請錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要準則：
- 要知道
- 要追蹤
- 要治療
早發現早治療 C肝可治癒、B肝可預防惡化目前，B、C型肝炎的治療是以抗病毒藥壓制病毒為主。隨著藥物進步，C型肝炎已經是可以治癒的疾病，至於B型肝炎雖無法完全治癒，但患者只要像控制高血壓一樣每天規律用藥，也可以預防肝炎惡化成肝硬化、肝癌的危機。
賴基銘教授提醒，肝臟是沉默的器官，慢性肝病不易察覺，當病人來就醫時往往為時已晚，民眾應「盡快做篩檢」知道自己是否為肝炎帶原者或感染者，以掌握治療良機，尤其是疫苗斷層世代的族群，更應積極地篩檢。
而台灣癌症基金會也設立「避免肝炎變肝癌-人生B計畫」衛教專區，鼓勵國人上網了解相關資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58724
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