必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！門市搶先看　員工哭：可以排休了

小心肝炎變肝癌！「疫苗斷層」更要注意　基金會、錢薇娟籲3招遠離威脅

小心肝炎變肝癌！「疫苗斷層」更要注意　基金會、錢薇娟籲3招遠離威脅
小心肝炎變肝癌！「疫苗斷層」更要注意　基金會、錢薇娟籲3招遠離威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】肝炎病毒有A型、B型、C型、D型、E型等多種病毒株，雖然它們都會引起肝病，但傳播方式、疾病嚴重程度、地理分佈和預防方法等都存在著差異。台灣癌症基金會指出，其中B型、C型肝炎造成肝硬化、肝癌和病毒性肝炎而死亡最為常見，常導致數億人罹患慢性疾病。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授提醒，疫苗接種與抗病毒治療都是防治肝炎、避免導致相關肝癌的有效方法，尤其是B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」更要特別注意。

小心肝病毒感染、惡化　Ｂ肝疫苗斷層世代更需注意

台灣從1986年開始，對新生兒全面接種B肝疫苗，因此在1986年以前出生的民眾被稱為「Ｂ肝疫苗斷層世代」。台灣癌症基金會表示，目前年紀在37歲以上的疫苗斷層世代，估計有190萬B肝帶原者。

賴基銘教授指出，其中不少人是因為沒有持續追蹤、錯失治療的時機而進入了「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，因此呼籲每位B、C型肝炎病友都應該接受治療，而且要及早治療，因為肝炎病毒只要存在體內，隨時都會危害肝臟健康。

而知名前女籃國手錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，她表示從小因為運動員例行檢查知道自己是B肝帶原者，在醫師衛教下瞭解到B肝是造成肝癌的最大原因，因此會定期每半年做腹部超音波和肝炎相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險。

錢薇娟擔任衛教大使　籲掌握3「B」須要準則

為了提醒民眾遠離肝炎的威脅，台灣癌症基金會日前便邀請錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要準則：

  • 要知道
瞭解自己或家人是否為肝炎帶原者或感染者，在確診後應進一步尋求醫療協助

  • 要追蹤
別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，應定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求

  • 要治療
病友應主動與醫師討論，一起決定治療方案；目前C肝病友治療可以健保給付用藥，B肝病友的治療則是在有條件下可以獲得健保支持，應積極掌握自己的健康，避免淪為肝癌候選人

早發現早治療　C肝可治癒、B肝可預防惡化

目前，B、C型肝炎的治療是以抗病毒藥壓制病毒為主。隨著藥物進步，C型肝炎已經是可以治癒的疾病，至於B型肝炎雖無法完全治癒，但患者只要像控制高血壓一樣每天規律用藥，也可以預防肝炎惡化成肝硬化、肝癌的危機。

賴基銘教授提醒，肝臟是沉默的器官，慢性肝病不易察覺，當病人來就醫時往往為時已晚，民眾應「盡快做篩檢」知道自己是否為肝炎帶原者或感染者，以掌握治療良機，尤其是疫苗斷層世代的族群，更應積極地篩檢。

而台灣癌症基金會也設立「避免肝炎變肝癌-人生B計畫」衛教專區，鼓勵國人上網了解相關資訊。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58724

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

你是扁平足嗎？觀察 6 個特徵 及早矯正治療防變形

羅東博愛醫院肝病普篩：五成有脂肪肝！ 醫籲這樣做預防

北市首創佛教聯合祈福火化儀式　「先火化」節葬又環保　

大胃王高橋知成驟逝！生前罹厭食症　死亡率5%：厭食症6前兆注意

我是廣告 請繼續往下閱讀