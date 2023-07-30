前鎮漁港漁獲有供台北！前鎮漁港全面性改建成為世界一流漁港

行政院農委會漁業署署長張致盛表示，有關高雄申請3000萬元補助，中央給了81億元的社群媒體傳言與事實嚴重不符，漁業署乃提出澄清說明，前鎮漁港是屬農委會主管第一類漁港，委託高雄市政府代管，當初市府所提3000萬餘元是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院前院長蘇貞昌於108年10月視察前鎮漁港，指示前鎮漁港應有全盤更新計畫，陸續投入81億元經費，全面進行前鎮漁港環境提升，打造國際級遠洋漁港及新型魚市場，改善漁民及外籍船員生活場域及休息空間，為我國海洋產業及城市經濟觀光注入活水。
高雄區漁會總幹事黃昭欽今(30)日，針對有立委參選人質疑，高雄前鎮漁港獲81億改建經費，他說，台灣遠洋漁業排名世界前三，年產值將近3百億元，其中，前鎮漁港是遠東最具規模的遠洋漁業中心，更是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，對台灣的經濟，甚至是外交有重大貢獻。
黃昭欽指出，此次前鎮漁港整體翻新，獲得時任行政院長蘇貞昌的重視，決定作全面性改建，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市，建設下水道系統，建設船員休憩多功能中心，所有工程預計2年內完工，讓前鎮漁港追上世界一流國家的標準，是所有漁民樂見和期盼的。
此次的改建，包含魚市場衛生環境改善、改善漁工生活環境，維護人權、加深漁船停泊碼頭，下水道改善強化，以及周邊道路及環境景觀改善，強化人行動線等。
黃昭欽並指出，漁民討海很辛苦，希望好的政，需要被鼓勵，漁民的辛苦必須被重視，漁港的設施與環境衛生必須要強化，而台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，是時候也要讓台灣有一個世界一流的漁港。