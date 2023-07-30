習近平：共軍要正風肅紀反腐　扭住高層以上率下

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央視今晚報導，習近平26日上午前往中共解放軍西部戰區空軍機關，了解部隊建設和備戰打仗工作有關情況，並在「八一建軍節」來臨之際向全軍人員致以節日祝賀，中央軍委副主席何衛東陪同視察。
根據報導，習近平說，要「緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備」；要周密組織日常防空，確保空防安全；要推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系；要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。
習近平表示，要堅持不懈大抓「實戰化軍事訓練」，加強「實案化對抗性訓練」，加強重難點課目專攻精練，提高訓練品質和水平。
他又說，要認真貫徹落實全軍黨的建設會議精神，確保「黨從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊」。要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」，提高「政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子「自身建設搞過硬」。
習近平提到，要高度重視加強基層黨組織建設，把每個基層黨組織都鍛造成堅強戰鬥堡壘，推動基層建設全面進步、全面過硬。要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。
他說，要落實黨中央和中央軍委部署要求，抓好部隊「主題教育」，堅持「學思用貫通、知信行統一」，堅持「把問題整改貫穿始終」，在解決一個個問題中推動工作落實，開創部隊建設新局面。（編輯：邱國強）1120730