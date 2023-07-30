捷克退稅3關鍵必拍　旅行社提醒：沒做1動作就失敗

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王俞涵說明，退稅時可選擇要退現金還是至信用，但就算是選擇現金退稅，仍需要有信用卡擔保，才能拿到捷克克朗，且若未完成退稅流程，沒有給海關蓋章投遞至郵筒，就會視為未完成退稅，依舊會從擔保信用卡扣款退稅金額，而選擇信用卡則會退台幣到發卡帳戶。
王俞涵提醒，退稅時常見民眾忘記帶護照，但要有護照才能判別消費者能否退稅，且民眾若有兩本護照，退稅護照需要使用入境時使用的護照。她也建議，若商店內有設服務處可以退稅，消費者可以在店內先辦理，以節省時間。
王俞涵強調，旅客記得拍下退稅單號、海關核章、投遞動作，以證明完成退稅，若未來有狀況就可以有所證據申訴。
要特別注意的是，根據《NOWnews今日新聞》記者實測，退稅時多數簽帳金融卡無法使用，僅有少部分簽帳金融卡可過關，且不管是選擇哪一種退稅方式，都仍需要一張信用卡作為擔保。此外，若是購買商品的信用卡與退稅的信用卡不同張，需要把退稅單上的「I understand that the credit card nominated to credit the VAT is the same card used for the payment of the goods described above. Cross out if not applicable.」特別劃掉。
《NOWnews今日新聞》記者觀察，在機場辦理退稅可選擇人工退稅或是自助退稅機器，自助退稅機設有簡體中文，操作方便，但成功率並不高，失敗會列印單據，請旅客至人工退稅關口排隊。
人工退稅關口則人潮眾多，不少民眾因為擔心趕不上班機，甚至放棄退稅，海關多會要求查看包包精品等商品，許多民眾也在現場打開行李箱翻找，因此退稅時記得帶上商品以防萬一，待海關核章後，記得使用店家給的信封將單據放入，封口沾水即可彌封，投遞至一旁郵箱即可完成流程，準備搭機離境。