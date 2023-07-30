告五人高雄開唱！「超大咖嘉賓」動力火車真的來了　畫面曝光

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告五人將台北小巨蛋演唱會的「宇宙九大行星」瞬移星球舞台帶到高雄，搭配「你要不要變哈密瓜」互動手燈全場閃爍變身巨蛋銀河系，雷射光束劃開九大行星軌道，告五人隨著磅礡的鼓聲脫下外衣，犬青穿著一襲「希臘女神裝」，純白色不對稱單肩洋裝，氣場十足，整個人彷彿仙女下凡，吸引全場目光。接著帶領高雄踏上夜生活，〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈法蘭西多士〉重新編曲成電子搖滾舞曲，將巨蛋轟炸變成大型夜「電」，告五人高喊著「準備好要佔據你們了！」全場歡聲雷動！
非常寵粉的告五人在演唱會設計中，安排許多與歌迷互動的橋段，延續平常私下「黑畫面之旅」直播，帶來直播番外篇，赤裸裸呈現演出時快速變換造型的模樣，更在延伸舞台大玩走秀PK，犬青與雲安各自搭配不同的BGM比拚，雲安更拿起鼓棒充當鼓手，拱哲謙踏上「伸展台」大秀一段，身為唯一女生的犬青笑說：「告五人團員都有小心機，出場前雲安說不會走秀、謙哥跳舞扭成那樣根本偷練，這個走秀舞台明明是為了提升我的漂亮。」
告五人的時而搞笑、時而感性，在演唱會上令歌迷情緒像坐雲霄飛車，連續五首「人生BGM」：〈帶你飛〉、〈唯一〉、〈一念之間〉、〈愛在夏天〉與〈又到天黑〉讓歌迷熱淚盈眶，告五人表示：「常常覺得時間過非常快，尤其捨不得演唱會結束，所以我們一直以來都很珍惜，生命中每一刻的相遇。」《第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」》高雄巨蛋第2場演唱會，在眾人合唱〈披星戴月的想你〉的閃爍星空下劃上句點。更多《第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」》以及告五人活動近況，請密切關注告五人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。