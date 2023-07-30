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告五人高雄開唱！「超大咖嘉賓」動力火車真的來了　畫面曝光

▲動力火車擔任告五人高雄巨蛋第二場演唱會嘉賓，「笑」果十足，全場笑聲不斷。（圖／相信音樂提供）
▲動力火車擔任告五人高雄巨蛋第二場演唱會嘉賓，「笑」果十足，全場笑聲不斷。（圖／相信音樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

告五人《第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」》第2場高雄巨蛋場於今（30）日下午5點登場，歌迷們不畏艷陽，紛紛拿著特製的哈密瓜手燈，擠爆場外宛如「哈密瓜樂園」，「告五豬」巨型扭蛋機和充氣告五豬坐鎮巨蛋，超吸睛成為超夯打卡熱點。「跳級」直攻北高雙蛋萬人舞台，連4場秒殺完售的告五人，繼前一天演唱會合體日本全方位男神藤岡靛後，第2天更是大陣仗請來動力火車擔任嘉賓，大勢樂團 x 搖滾天團2度合作重現經典，現場氣氛空前火熱，5人相遇更是妙語如珠，現場充滿歡笑與感動。

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▲告五人、動力火車與全場1萬歌迷合照。（圖／相信音樂提供）
▲告五人、動力火車與全場1萬歌迷合照。（圖／相信音樂提供）
告五人先前曾到動力火車的演唱會當嘉賓，當時雙方在台上開玩笑「交換條件」，約定互當彼此的嘉賓，沒想到如願以償，動力火車真的來了！動力火車尤秋興一出場就對著雲安嚷著「表弟」，雲安則是開玩笑說歌曲還沒有寫好，擔心「表哥」是來討歌債的，相互鬥嘴讓歌迷樂開懷。告五人和動力火車更合唱夯曲〈在這座城市遺失了你〉、〈我很好騙〉，兩組音樂人的招牌和聲貫穿整個巨蛋，將情感張力拉到最滿，演唱會瞬間成為萬人大型KTV。

▲告五人將九大行星瞬移舞台帶到高雄巨蛋氣勢登場。（圖／相信音樂提供）
▲告五人將九大行星瞬移舞台帶到高雄巨蛋氣勢登場。（圖／相信音樂提供）
告五人將台北小巨蛋演唱會的「宇宙九大行星」瞬移星球舞台帶到高雄，搭配「你要不要變哈密瓜」互動手燈全場閃爍變身巨蛋銀河系，雷射光束劃開九大行星軌道，告五人隨著磅礡的鼓聲脫下外衣，犬青穿著一襲「希臘女神裝」，純白色不對稱單肩洋裝，氣場十足，整個人彷彿仙女下凡，吸引全場目光。接著帶領高雄踏上夜生活，〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈法蘭西多士〉重新編曲成電子搖滾舞曲，將巨蛋轟炸變成大型夜「電」，告五人高喊著「準備好要佔據你們了！」全場歡聲雷動！

▲犬青化身「希臘女神」仙氣逼人。（圖／相信音樂提供）
▲犬青化身「希臘女神」仙氣逼人。（圖／相信音樂提供）
非常寵粉的告五人在演唱會設計中，安排許多與歌迷互動的橋段，延續平常私下「黑畫面之旅」直播，帶來直播番外篇，赤裸裸呈現演出時快速變換造型的模樣，更在延伸舞台大玩走秀PK，犬青與雲安各自搭配不同的BGM比拚，雲安更拿起鼓棒充當鼓手，拱哲謙踏上「伸展台」大秀一段，身為唯一女生的犬青笑說：「告五人團員都有小心機，出場前雲安說不會走秀、謙哥跳舞扭成那樣根本偷練，這個走秀舞台明明是為了提升我的漂亮。」

▲雲安深情彈奏吉他，感動萬人。（圖／相信音樂提供）
▲雲安深情彈奏吉他，感動萬人。（圖／相信音樂提供）
▲哲謙激情打鼓，帶動巨蛋1萬粉絲狂熱搖擺。（圖／相信音樂提供）
▲哲謙激情打鼓，帶動巨蛋1萬粉絲狂熱搖擺。（圖／相信音樂提供）
告五人的時而搞笑、時而感性，在演唱會上令歌迷情緒像坐雲霄飛車，連續五首「人生BGM」：〈帶你飛〉、〈唯一〉、〈一念之間〉、〈愛在夏天〉與〈又到天黑〉讓歌迷熱淚盈眶，告五人表示：「常常覺得時間過非常快，尤其捨不得演唱會結束，所以我們一直以來都很珍惜，生命中每一刻的相遇。」《第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」》高雄巨蛋第2場演唱會，在眾人合唱〈披星戴月的想你〉的閃爍星空下劃上句點。更多《第一次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」》以及告五人活動近況，請密切關注告五人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。

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