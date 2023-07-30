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羅志祥唱到一半痛哭！揭走過低潮內心話：不解釋不代表就要被定罪

▲羅志祥在演唱會上痛哭，罕見鬆口提到復出以來的內心話。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥在演唱會上痛哭，罕見鬆口提到復出以來的內心話。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

今（30）日剛好是羅志祥的生日，他在台北小巨蛋舉行「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」第2場，羅媽媽驚喜與粉絲聯手，為兒子安排慶生橋段，讓羅志祥當場痛哭，感性的他似乎對於這幾年重新回歸演藝圈心有戚戚焉，罕見鬆口表示：「不解釋不代表要被定罪。」

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羅志祥環場演唱〈撐腰〉，一曲唱畢，他終於回到主舞台，繼續邊跳邊唱〈Twinkle〉，唱到結尾時，場上突然響起生日快樂歌，羅媽媽則是推著蛋糕出現，喊著「My baby」，接著站定後，羅媽媽更是大聲的說：「生日快樂！我的寶貝，祝你年年健康、平安，也祝大家身體健康！」

▲羅志祥在演唱會上痛哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥在演唱會上勁歌熱舞，還與歌迷近距離互動。（圖／記者鄭孟晃攝）
現場歌迷還特別排字「SHOW HBD」為羅志祥慶生，羅志祥感性的說：「記得不要放棄自己，勇敢站起來，不要怕別人說什麼，勇敢往前衝，才是最重要的，堅持比努力可怕，我會加油的！」羅媽媽也在一旁不斷向他打氣，讓羅志祥眼眶泛淚、哽咽。

羅志祥繼續說道：「從以前到現在發生很多事情，謝謝你們相信我，不解釋不代表就要被定罪，也謝謝所有來看我演唱會的人。」他表示，有時候失敗的時候要用另外一個角度去看，也許失敗會有低潮，但同時有另外一門敞開。羅志祥也對提拔他的孫德榮說：「曾經我們鬧不合，是因為有人在中間搗亂，現在都好了。」

▲羅志祥在演唱會上痛哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼羅志祥（上圖左、下圖）在演唱會上痛哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥在演唱會上痛哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
最後羅志祥在感謝經紀人小霜時，忍不住情緒痛哭，他感謝經紀人一路以來的不離不棄，「過程當中，發生很多事情，有些人因此避開我，我不會去怪他們，因為我不能影響他們怎麼對你，感謝在我身邊留下來的人。」

羅志祥發自內心由衷的說：「我一直把妳當做最好的家人，我一定會再加油努力，這兩年我們很辛苦，我自己搞砸的，不管別人怎麼說我、酸我，我成功要件就是『不要臉！不要臉！不要臉！』」羅志祥還不忘喊話媒體，「謝謝記者朋友，一直寫一些東西，過3年了，不要再寫2020年毀滅式......我求你們了，都過了！」

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