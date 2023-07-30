羅志祥唱到一半痛哭！揭走過低潮內心話：不解釋不代表就要被定罪

我是廣告 請繼續往下閱讀
現場歌迷還特別排字「SHOW HBD」為羅志祥慶生，羅志祥感性的說：「記得不要放棄自己，勇敢站起來，不要怕別人說什麼，勇敢往前衝，才是最重要的，堅持比努力可怕，我會加油的！」羅媽媽也在一旁不斷向他打氣，讓羅志祥眼眶泛淚、哽咽。
羅志祥繼續說道：「從以前到現在發生很多事情，謝謝你們相信我，不解釋不代表就要被定罪，也謝謝所有來看我演唱會的人。」他表示，有時候失敗的時候要用另外一個角度去看，也許失敗會有低潮，但同時有另外一門敞開。羅志祥也對提拔他的孫德榮說：「曾經我們鬧不合，是因為有人在中間搗亂，現在都好了。」
最後羅志祥在感謝經紀人小霜時，忍不住情緒痛哭，他感謝經紀人一路以來的不離不棄，「過程當中，發生很多事情，有些人因此避開我，我不會去怪他們，因為我不能影響他們怎麼對你，感謝在我身邊留下來的人。」
羅志祥發自內心由衷的說：「我一直把妳當做最好的家人，我一定會再加油努力，這兩年我們很辛苦，我自己搞砸的，不管別人怎麼說我、酸我，我成功要件就是『不要臉！不要臉！不要臉！』」羅志祥還不忘喊話媒體，「謝謝記者朋友，一直寫一些東西，過3年了，不要再寫2020年毀滅式......我求你們了，都過了！」