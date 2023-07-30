台灣粉絲追憶李玟！「一天集資完成」買5廣告牆 北中南地點曝光
歌壇天后李玟（CoCo）5日因憂鬱症輕生，享年48歲，消息曝光震驚各界，李玟二姊李思林日前也公布李玟告別式將在明（31）日舉行，地點則在香港殯儀館。對此，兩性作家柳喪彪昨（29）日在臉書發文，表示她與一群李玟粉絲一起向唱片公司請求李玟MV版權、做出追思影片，並集資買下北中南各地共5個電視廣告牆，在明日告別式讓粉絲們一同追憶李玟。
記者郭佩蓉/綜合報導
柳喪彪在臉書發文，表示自己加入名稱為「緬懷CoCo李玟」的LINE社群，前天中午有人提議想要在李玟追思會當天做電視牆廣告，來追憶李玟帶給世人的美好，「於是在短短一天不到的時間裡，我們完成了這件大事。包括集資、詢問全台廣告牆、向唱片公司請求MV版權、做出追思影片，就為了趕在星期一能夠如期播出。」
柳喪彪表示過程相當順利，彷彿是冥冥之中李玟看見了她們的心意，所以幫了他們一把，「也可能是大家從未忘記過，CoCo曾經帶給我們的美好，這一切的進行都非常地順利」，並感謝所有願意幫助的人，也透露目前在台北西門徒步區、京站、新竹竹北、台中一中（北區）和高雄瑞豐夜市入口都能看見廣告牆，歡迎有拍到的朋友分享自己感動的一刻，「讓我們的心意化作祝福，陪伴CoCo今天到永遠」。
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