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台灣粉絲追憶李玟！「一天集資完成」買5廣告牆　北中南地點曝光

▲李玟因憂鬱症輕生，享年48歲，而李玟台灣粉絲們為了追憶她，花了不到一天時間集資完成，購買了5個電視廣告牆。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟因憂鬱症輕生，享年48歲，而李玟台灣粉絲們為了追憶她，花了不到一天時間集資完成，購買了5個電視廣告牆。（圖 / 李玟臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）5日因憂鬱症輕生，享年48歲，消息曝光震驚各界，李玟二姊李思林日前也公布李玟告別式將在明（31）日舉行，地點則在香港殯儀館。對此，兩性作家柳喪彪昨（29）日在臉書發文，表示她與一群李玟粉絲一起向唱片公司請求李玟MV版權、做出追思影片，並集資買下北中南各地共5個電視廣告牆，在明日告別式讓粉絲們一同追憶李玟。

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▲李玟一生燦爛又精彩。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟5日因憂鬱症輕生，享年48歲。（圖／翻攝自李玟IG）
柳喪彪在臉書發文，表示自己加入名稱為「緬懷CoCo李玟」的LINE社群，前天中午有人提議想要在李玟追思會當天做電視牆廣告，來追憶李玟帶給世人的美好，「於是在短短一天不到的時間裡，我們完成了這件大事。包括集資、詢問全台廣告牆、向唱片公司請求MV版權、做出追思影片，就為了趕在星期一能夠如期播出。」

▲台灣粉絲們為了追憶李玟，花費不到一天時間集資買下廣告牆。（圖／臉書粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄」授權提供）
▲台灣粉絲們為了追憶李玟，花費不到一天時間集資買下廣告牆。（圖／臉書粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄」授權提供）
柳喪彪表示過程相當順利，彷彿是冥冥之中李玟看見了她們的心意，所以幫了他們一把，「也可能是大家從未忘記過，CoCo曾經帶給我們的美好，這一切的進行都非常地順利」，並感謝所有願意幫助的人，也透露目前在台北西門徒步區、京站、新竹竹北、台中一中（北區）和高雄瑞豐夜市入口都能看見廣告牆，歡迎有拍到的朋友分享自己感動的一刻，「讓我們的心意化作祝福，陪伴CoCo今天到永遠」。

▲柳喪彪透露目前在台北西門徒步區、京站、新竹竹北、台中一中（北區）和高雄瑞豐夜市入口都能看見追憶李玟的廣告牆。（圖／臉書粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄」授權提供）
▲柳喪彪透露目前在台北西門徒步區、京站、新竹竹北、台中一中（北區）和高雄瑞豐夜市入口都能看見追憶李玟的廣告牆。（圖／臉書粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄」授權提供）
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