泰國「煙火倉庫」爆炸案新增至12死！逾百人受傷、房屋嚴重毀損
泰國南部陶公府（Narathiwat）昨（29）日一處儲存煙火和爆竹的工廠倉庫發生爆炸，目前已知死亡人數增至12人，另有121人受傷，周遭更有超過150棟房屋嚴重毀損。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《曼谷郵報》、《路透社》報導，爆炸發生在當地時間29日下午3點左右，陶公府宋艾哥樂縣（Sungai Kolok）慕諾（Muno）一處靠近泰國、馬來西亞邊境附近的煙花工廠倉庫，當時正在進行焊接工程，結果引發倉庫大爆炸。
報導指出，陶公府府尹沙南（Sanan Phong-aksorn）視察意外現場後提到，發生爆炸的倉庫原先是一個雜貨店，店主取得許可後原地改成倉庫，用來存放機器，但疑似在沒取得許可的狀況下儲存爆竹煙火。
警方統計，爆炸事件發生至今，當局統計共有121人受傷，其中2人傷勢嚴重，有10人喪生，另外還有兩具身分不詳的罹難者遺體，目前正在進行DNA檢測，其餘111人則已經出院，預計死亡人數不會再有所增加。
沙南表示，在爆炸範圍的200多棟房屋受到波及，約365人受到房屋毀損影響，其中有19人仍住在避難所，另一部分的家庭則已經搬到親友們家裡暫住。