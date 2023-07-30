原子少年、DD52評分《未來少女》標準超高！徐若瑄：學長姐好嚴格
最新女團選秀節目《未來少女》終於在萬眾矚目下開播！由全方位藝人與女團前輩徐若瑄擔任「少女製作人」，攜手一樣由唱跳團體出身、跨足戲劇綜藝多方發展均有優異成績的「未來導師」王子邱勝翊一同為台灣女團注入新能量，發展出新一波的偶像熱潮。《未來少女》昨（29）日晚間八點於TVBS首播，首集現場給力評審團更邀請到40位由《DD52菱格世代》以及《原子少年》出道的團體G.O.F、U:NUS、PINK FUN、AcQUA源少年、VERA、FEniX、OPENSi、土星成員們，針對各組的表現，學長姐都以慎重且高標準的眼光來給予建議，絲毫沒有因為是學妹就手下留情，也令徐若瑄忍不住表示：「我覺得這些學長姐真的很嚴格！」
記者郭佩蓉/綜合報導
《未來少女》由踢帕娛樂與天空娛樂、星光瑞瑞、華研國際、ACEM、AOA、Mugen無限夢想六家經紀公司合作，聯手推出代表各自公司的少女參賽。各家經紀公司由專業老師、資深製作人等親自指導，也網羅來自世界各地的優秀選手參賽，少女的出生地範圍涵蓋日韓、東南亞，甚至遠自美英法。而節目本身也帶來嶄新型態，此次《未來少女》舞台打造與燈光視訊效果都大大升級，媲美演唱會等級的設備就是為了展現最棒的演出。首集播出引發網友熱烈討論：「舞台運鏡太好看了！完全沉浸其中！」也有網友讚：「燈光跟視訊動畫都很有層次跟質感。」賽制的進行方式也很新穎，節目組特別強調，競演成績觀眾可以自行票選決定，各團有沒有機會拔得頭籌？除了舞台魅力人氣也很重要。有網友就直言：「由觀眾投票這個決定很棒，日後各團的市場也是由這些觀眾來決定。」而在每次的賽制中也都會有優勝組產生，少女們在競賽中能夠獲得超過百萬的實體與曝光資源等獎勵，整季比賽的獎勵資源價值高達千萬！
在第一次的公演中可以看到已出道的HUR加入三位新成員，組成全新樣貌「CRIMZON緋紅魅影」，而「TWINKLE BLACK黑曜精靈」則是由來自星光瑞瑞的「模特教母」陳婉若與金曲製作人陳子鴻共同打造，其中則可以看到以PER6IX出道過的名慧、力安、采婕、紫嫣四位成員。陳婉若表示擔任藝人經紀多年，做女團一直是自己的夢想，於是特別邀請子鴻老師全權協助黑曜精靈的音樂，更對內少女們喊話有信心她們是最棒的，表示：「不能丟這個臉。」而被譽為「樂壇巨星的搖籃」的華研國際已舉辦三屆ZZ世代，徵選出許多唱跳實力超群的少女，此次以薄荷水晶babyMINT出賽，隊內更有曾以韓團Cherry Bullet出道的粼粼，整體表現備受矚目。而細心的少女製作人徐若瑄也特別注意到成員曹晶晶身高高，面部表情容易被放大，親自鼓勵：「進入歌詞情感的高低起伏，將表情放鬆展現更多層次！」
首次賽制少女們以「來自未來的單曲」主題進行競演，各團實力優秀展現唱跳俱佳的舞台魅力，向觀眾展現各團的第一張名片。《未來少女》也特別與橘子集團旗下beanfun!合作，成為官方指定唯一線上應援平台。每週新一集節目的開播，將同時啟動為期一週的 beanfun! 一起SHOW「人氣熱度排行應援」，由粉絲為各團留言、按讚和分享，提升各團的線上人氣熱度。人氣熱度的統計結果也將於每週五晚上八點於beanfun! 官方Youtube頻道直播公布排行，由全民一同造星，共譜新的女團盛世。