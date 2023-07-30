巴基斯坦西北部遭嚴重炸彈攻擊！至少40人死亡、逾100傷
根據《美聯社》、《半島電視台》等最新報導，巴基斯坦的巴焦爾（Bajur）地區首府卡爾（Khar）、鄰近阿富汗西北部地區發生一起嚴重炸彈爆炸事件，該爆炸案發生在一個激進伊斯蘭政黨舉行政治集會的地點，釀成最少40人死亡，123人受傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合多家外媒報導，巴基斯坦激進伊斯蘭政黨「伊斯蘭神學士協會」（Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F）今（30）日在巴基斯坦西北部舉行政治集會活動時，遭重大炸彈攻擊。開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）衛生廳長安瓦爾（Riaz Anwar）告訴法新社，「醫院內有39具遺體、123人受傷，另外有17名傷者傷勢嚴重。」
其中一名死者是巴基斯坦反對派、伊斯蘭神學士協會位於當地的政治領袖齊奧拉（Maulana Ziaullah），另外還有一名巴基斯坦參議員、一名前立委在爆炸現場，但兩人並沒有受傷。
地方官員表示，由於年底即將進行選舉，巴基斯坦全國各地近日都舉行集會活動。炸彈的攻擊目標正是伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F），這個政黨為了今年稍晚的選舉，到卡爾地區進行演說。
爆炸發生當下死亡人數從最初的10人暴增至35人，且因傷勢嚴重可能會再增加死傷。截至目前為止尚未有人組織承認犯下爆炸案。報導提到，該地區曾是伊斯蘭武裝分子的避風港，但巴基斯坦軍方近期對當地展開了大規模掃蕩，對這些襲擊軍隊及平民的武裝分子進行弭平動作。