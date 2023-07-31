震撼彈！直呼局勢成同志間相猜忌　謝典林宣布「即日退出國民黨」

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謝典林指出，家庭是政治社會化最重要的媒介之一，他的爺爺謝言信一直都是忠貞不二的國民黨黨員，「小時候也常拉著我的手，講述中華民國發展的脈絡，也提醒我們是本土的紅派，要將民眾的權益當成最重要的事」；雖爺爺已經仙逝，但自擔任民意代表以來，他一直將爺爺的囑咐放在心上。
謝典林說，每當主持會議前宣讀總理遺囑，都會記得國父在推翻專制創建民國的初衷，就是以民為本，要讓人民過好日子；國在前，黨在後，黨應為民所用。國民黨在野期間，他沒有離開過。面對明年的總統大選，也相當認同必需團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，「但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。」
謝典林強調，彰化縣議會的是彰化最重要的民意機關，作為縣議會的大家長，本著來者是客的立場，只要是關心地方發展的都是重要的朋友，必然誠摯歡迎；身為基層黨員，希望能夠促成在野大團結，雖千萬人，吾往矣。
「近來每次接待重要貴賓，我都提醒自己更要謹言慎行，任何一個動作都可能被過度解讀」謝典林說，他很敬愛大姊國民黨立委謝衣鳳，其身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委也是立委，許多重責大任壓在她的肩膀他也相當不捨。
謝典林直言，跟大姊是家人，但也是獨立的個體，不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培他的國民黨，「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」他宣稱「本人謝典林，即日起退出中國國民黨。」