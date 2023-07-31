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瓦格納傭兵逼近波蘭邊界！恐偽裝非法移民　伺機發動「混合攻擊」

▲波蘭總理莫拉維茨奇聲稱，部分瓦格納傭兵團成員，正在朝波蘭與白俄邊境城市移動，令人不安。（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭總理莫拉維茨奇聲稱，部分瓦格納傭兵團成員，正在朝波蘭與白俄邊境城市移動，令人不安。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）29日警告，有約上百名俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的成員，正朝波蘭-白俄羅斯邊境城市格羅德諾（Grodno）移動，擔心對方恐將偽裝成非法移民，對波蘭發起「混合攻擊」，呼籲歐盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）採取行動。

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綜合外媒報導，莫拉維茨奇聲稱，波蘭政府收到情報，約100名瓦格納傭兵已經轉移至格羅德諾附近，距離連接立陶宛與波蘭邊界的戰略要點-「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）不遠。目前無法確定瓦格納調動人員前往格羅德諾之目的，但「蘇瓦烏基走廊」位於白俄與俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間，在附近部署親俄部隊，被視為情勢升級的徵兆之一。

▲「蘇瓦烏基缺口」（紅線）位於波蘭（Poland）與立陶宛（Lithuania）的邊境連接處，它的兩邊分別是俄國的外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）、俄國的盟友白俄（Belarus）。（圖／翻攝自波羅的海時報）
▲「蘇瓦烏基走廊」（紅線）位於波蘭（Poland）與立陶宛（Lithuania）的邊境連接處，它的兩邊分別是俄國的外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）、俄國的盟友白俄（Belarus）。（圖／翻攝自波羅的海時報）
莫拉維茨奇表示，瓦格納傭兵不排除會偽裝成協助非法移民進入波蘭的白俄人員，甚至他們自己就可能偽裝成移民進入波蘭，試圖滲透該國，局勢正在變得「越來越危險」。

波蘭的說法並非空穴來風，自從歐盟因為白俄大選不透明、迫害民主派人士，與白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）槓上後，盧卡申科越來越倒向俄羅斯蒲亭（Vladimir Putin）；在俄烏戰爭爆發前不久，歐盟便指控白俄從中東運來數以千計的移民，煽動他們強行進入歐盟，當時莫拉維茨奇就曾示警，說歐盟正在對付一種「新的戰爭型態」，即有心人士把非法移民、不實資訊當成武器，達到混合作戰的目的。

自從大量來自中東和非洲的移民陸續被送到邊境後，波蘭和白俄羅斯一直處於緊張狀態，波蘭指控俄羅斯和白俄羅斯，利用移民破壞波蘭和其他歐盟國家的穩定，並在與白俄部分邊境處修建高牆。

在瓦格納上月短暫兵變失敗後，數千名瓦格納傭兵已轉移到白俄，不斷加劇鄰國的擔憂。波蘭內政部則表示，如果邊境確實發生與瓦格納傭兵有關的事件，波蘭、立陶宛和拉脫維亞可以聯合關閉與白俄羅斯的邊境。 

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