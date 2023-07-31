義籍歐洲議會議員：義國在印太最佳選擇是台灣

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她接受「蟻報」專訪時說道：「我們絕不能續簽一帶一路。如果要選擇一個國家進行對話和合作，實現印太地區的共同經濟和安全政策，那會是台灣」。
報導指出，潔卡蒂認為歐洲議會派外交使團至日本和台灣具有歷史意義，因為這是第一個正式訪台的代表團。她說：「我很自豪自己是唯一參加的義大利代表」。
潔卡蒂進一步指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵打開了潘多拉盒子，太平洋地區也是如此。台灣正在與中國大陸展開鬥爭，中國大陸在過去一年裡打破了越海峽中線及侵擾周邊空域的記錄。同時，北韓一直在試射導彈，日本因此感到不平靜。在這樣的時期，東京和台北都正在問：「烏克蘭之後，也會輪到我們嗎」？
潔卡蒂說：「義大利與台灣的關係已經加強，日後拜會將更加頻繁」。台灣除已在羅馬開設代表處外，也將在米蘭開設辦事處，這是一個好消息。她說道義大利在其執行東亞任務期間，梅洛尼（Giorgia Meloni）總理在華盛頓會見了美國總統拜登（Joe Biden），他們非常明確地談到了太平洋危機。
潔卡蒂補充說，美國已經認識到我們在該區域日益增長的存在，並與義大利一起重申：「維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮」。
潔卡蒂說，義大利明年即將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，屆時將取代日本成為七國集團的掌舵者。我們的優先事項很明確，在地緣政治上，除關注與義大利切身相關的地中海外，也會越來越關注東翼，即印太地區。除出於經濟、安全和價值的考慮外，事實上，日本和台灣是整個印太地區中最穩定、最自由的兩個民主國家，與義大利有著共同的核心價值觀。
潔卡蒂總結說道：「簡而言之，如果要選擇一個國家進行對話和合作，以實現印太地區共同的經濟和安全政策，那麼台灣是最佳選擇。我這麼說並不是要建議危險的躍進，因為可能會危及台灣自身的地位。義大利與歐盟所有國家一樣，重申以北京為首都的一個中國原則。但我們捍衛現狀，台灣必須自由自治，擁有先進的民主和自由市場體系」。她也強調，在台灣與蔡英文總統會晤過程中，都強調了一個基本概念：義大利是一個夥伴。
潔卡蒂說：台灣在晶片和半導體上處於世界領先地位，而義大利也將在8月初向議會提交「義大利晶片法案」。晶片和半導體是我們生活的引擎，而不僅僅是經濟的引擎。是21世紀的石油。我們每天使用的一切都是基於這項技術。因此，不能承受某些敵對勢力剝奪我們的權利或勒索。我們必須盡快實現自治。可以通過與那些已經是世界領先生產商的合作來做到這一點。
潔卡蒂也表示，義大利政府不打算續簽一帶一路。義國一定會繼續與中國進行對話和貿易，但絕不能依賴單一國家、單一軍事力量。一帶一路是中國的附庸國網絡，旨在控制亞洲和歐洲之間陸地和海上貿易的所有主要過境點。
簡而言之，這說明中國對歐亞貿易的壟斷。義大利需要替代方案來保持競爭的活力。義國也希望像台灣和日本一樣，在印度-太平洋地區擁有自由和開放的海洋，以實現和平與合作的未來，提高國際穩定和減少不確定性。（編輯：陳承功）1120731