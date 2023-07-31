隋棠PO旅遊心得遭疑「不該發文」 本人親回：旁人沒什麼好置喙
藝人隋棠與圈外人Tony結婚後，育有2子1女，時常在社群上分享育兒點滴。近日她透露，適逢暑假帶著孩子去夏威夷玩了1個月，沒想到竟有網友留言表示「旅遊應該專心不要發FB」，對此，隋棠也直球回應「旁人沒什麼好置喙。」
記者薛羽彤/綜合報導
隋棠近日分享一家人到夏威夷度假1個月，這趟旅行隋棠視為微深度旅遊，因此夫妻倆沒有做太多功課，只想專心在一個島上，秉持著走到哪玩到哪的計畫，沒想到全家人在小島上還玩得不夠。隋棠自認沒做太多功課，有網友在貼文下留言表示疑惑「所以旅館是當天過去才訂的嗎？」還針對隋棠說的「微深度旅遊」再度提出疑問，「而且如果是真的要深度旅遊，不是應該不要發FB專心的去旅遊嗎？」
隋棠看到該留言後親自回覆，坦言全家人不是住在旅館，並強調帶家人出門旅行，把住宿安排好是基本責任，「而深度旅遊的人要不要發FB也是每個人的自由跟選擇，旁人沒什麼好置喙的。但我這次剛好就是選擇了妳說的專心旅遊、回來才發。」最後隋棠也祝福對方：「祝福妳，希望能有更多美好的事物發生在妳的人生中，讓妳的人生更快樂。」這段高EQ的回應，獲得4千人點讚，不少人也認為該網友真的管太寬。