NOW民調／支持基隆祥豐彈藥庫搬遷？高達9成民眾不相挺
基隆市祥豐街陸軍彈藥分庫24日發生迫擊砲爆炸事件，導致造成9名士官兵輕重傷，其中1人受傷截肢，從地方首長到民代皆傳出打算「遷址」的聲音，不過民眾真的認同遷移嗎？對此，根據《NOWnews今日新聞》民調顯示，高達91%的民眾反對將祥豐彈藥分庫遷址，更直言「保護人民的東西不需要搬走」。
記者孫唯容／綜合報導
基隆市祥豐街陸軍彈藥分庫24日發生迫擊砲爆炸事件，導致官兵受傷截肢，市長謝國樑提出希望國防部盡速將彈藥庫遷移，引發諸多討論；期間更有議員呂美玲面對在地鄉親擔心爆發兩岸爆發戰爭，不支持遷址，竟回嗆「中共不想打你，那是你討打」，引發公憤，最終致歉退出國民黨。
針對該事件，《NOWnews今日新聞》進行民調，發現有高達91.12%的民眾認為祥豐街陸軍彈藥分庫「不必搬走」，理由為「保衛台灣，人人有責」、「原設定就有基本考量，搬到哪裡會更好呢？」、「保護人民的東西不需要搬走」、「自己國家自己救， 靠別人前必須先靠自己，自己都已放棄壯大，別人為何要幫你」、「給國軍堅強的後盾」等。
另外有8％的民眾則認為應該搬遷，有人提出「彈藥庫設置選地是已過時的日據時代考量結果，隨著時代變遷與陸軍大量裁軍與敵人武器現代化，應重新考量各陸軍營區配置現況來調整彈藥支援最佳路線與中共現代砲彈不易攻擊地點」、「具有危險性，危險可分人為跟非人為，固然防護措施做的很好，但然免有人為的疏失，不然這次爆炸從何來」、「老百姓身家性命無價，應另尋適當處所安置」等。