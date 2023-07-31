設計一日輕旅行地圖！新二代在地創生營結訓 優勝小組頒發獎金
112年新住民子女多元文化在地創生培育營結業式暨成果發表會在上週五（28）日傍晚完美畫下句點，集結42位新住民子女與國人子女共同完成五天四夜豐富多元的課程及實地參訪活動後，以各自獨特的跨文化背景結合在地特色，巧妙融入多元文化素材，創造獨一無二的「在地一日輕旅行地圖」，做為成果發表的主軸。
國際中心賴正琳／綜合報導
移民署謝文忠主任秘書表示，今年活動成果發表，以「一日輕旅行地圖」的構想，由各組發揮創意，透過營隊所學挖掘自身文化、體驗在地人文薈萃。學員們學習地方創生、多元文化發展、創新簡報製作及參訪多元文化特色地點等課程，並結合父母原生國籍的美食、多元文化、特色服飾等題材，融入文字、圖片搭配影像，重新詮釋台灣在地創生的新面貌。此外，也由評選委員選出三組為成果發表優勝小組，並頒發新台幣6,000元獎金獎勵獲獎成員。
本次參與營隊的潘同學，現正就讀國立高雄科技大學國際企業學系，其表示母親是來自印尼，從小在兩個不同文化的環境下生活，不僅具有多元的家庭背景，也奠定他喜歡學習新事物的個性，對於演講和跨國事務議題深感興趣，認為在未來知識經濟與全球化的時代，了解各國文化才能有更多競爭力，希望未來能成為外交官或國際貿易人才，發揮所長並回饋家鄉。
移民署謝文忠主任秘書表示，期許每位學員未來均能運用自身優勢，將多元文化及在地創生的精神融入生活，成為在地創生的種子，勇於接受挑戰，發掘全新自我。