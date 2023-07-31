父親節優惠！麻辣鍋「幾歲送幾片牛肉」　身分證對中「88」吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀
「問鼎」主打宮廷火鍋服務，除了吃得氣派，還有周邊免費服務可以玩。推出現在當紅的人氣湯底「重慶酸菜魚」，選用鮮美的巴沙魚入鍋，無骨、無刺，以2cm厚切增添口感，方便食用。店內備有精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，還有可以拍美照的龍椅，讓爸爸父親節體驗當皇帝的感覺。
適逢父親節，再祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」活動，即日起至8月15日前，提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1000元，用餐當日請爸爸/阿公出示本人相關證件，就贈送「與父親歲數相同數量」的美國Choice頂級牛胸腹或屏東活菌豬五花，同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。
年紀越年長送越多，浮誇肉肉山免費送！歡迎大家帶上阿公更有口福。提醒大家，如果爸爸與阿公皆享有資格，則取阿公歲數贈送。
📌王品嚮辣和牛麻辣鍋：身分證對中「88」！88折吃到飽
王品嚮辣和牛麻辣鍋「嚮辣」近期豪氣升級，推出濕式熟成冷藏牛肉，只要內用消費和牛無限嚮套餐就能無限吃，推薦搭配黃金牛骨湯輕涮6秒，軟嫩口感最好吃。
慶祝父親節玩身分證優惠，8月1日至8月31日到門店消費，就是嚮涮肉、和牛無限嚮、海陸頂級嚮套餐，出示身分證字號內含2個「8」，可享「單人88折」優惠，吃到飽不用800元。
還有「嚮辣」職人現切牛肉秀，每日限定時段，由主廚手切濕式熟成冷藏牛，猜中牛肉重量的最接近數字，還可免費獲得「老饕濕式熟成冷藏牛肉」一盤。