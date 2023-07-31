台積電開盤強漲8元至575元！台股漲逾百點站上17400點 再創新高
美國6月通膨降溫，美股四大指數週五（28日）收紅。台北股市今（31）日再創新高，早盤一度漲逾170點，來到17463點，權王台積電早盤漲8元，最高至575元。台積電概念股強勁，其中，聯發科勁揚5%以上，辛耘攻高漲停，另外，網通概念股也走強。
記者鄭妤安／台北報導
美股四大指數28日全面收紅，道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。
台北股市今日開高走高，一度漲逾170點，來到17463點再創新高。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，來到575元。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進小跌，力積電跌近1%。其他重要電子股，如大立光漲約1%，聯發科勁揚5%以上，鴻海、華碩小漲，友達、和碩則走跌。
今日盤面焦點為台積電概念股，辛耘攻高漲停，萬潤、弘塑、台燿漲約3至6%；網通概念股強勢，華星光、中磊登漲停，波若威、前鼎、眾達、智易強漲6至9%。