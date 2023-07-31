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專訪／搭春風演情侶！宋芸樺卻認與《月老》柯震東「更有戀愛fu」

▲宋芸樺為電影《請問，還有哪裡需要加強》接受專訪，她在片中搭春風演情侶，卻招認與《月老》的柯震東「更有戀愛fu」真相。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲宋芸樺為電影《請問，還有哪裡需要加強》接受專訪，她在片中搭春風演情侶，卻招認與《月老》的柯震東「更有戀愛fu」真相。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪/台北報導

九把刀執導新片《請問，還有哪裡需要加強》上周末上映，春風和宋芸樺在片中首次搭檔演情侶，詮釋黑道大哥愛上洗頭妹的「純情台片」，柯震東更罕見首演配角，當起春風的小弟爆笑出演。春風、宋芸樺、柯震東日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，宋芸樺集結眾多「前男友們」演出本片，包括《等一個人咖啡》禾浩辰、《月老》柯震東與蔡昌憲，她坦言「最有戀愛氛圍」的是柯震東：「因為他是唯一有親到的那個！」

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▲《請問，還有哪裡需要加強》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲曾與宋芸樺合作過的男星，在《請問，還有哪裡需要加強》也都有參演。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《請問，還有哪裡需要加強》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《請問，還有哪裡需要加強》一句揶揄柯震東「三重王大陸」的哏，成為本片一大笑點。（圖／記者鄭孟晃攝影）
九把刀在片中揶揄柯震東是「三重王大陸」的哏，讓柯震東忍不住打趣說：「我都是用本名，『本名比較厲害嗎？』我用英文的本名！」春風則笑稱自己是：「景新街彭于晏」，一旁的宋芸樺也透露：「我出去外面做不好的事，我都說我夏于喬，我們姊妹有個共識，被誤會就讓他去，好的就說是自己，不好的就說是她。」宋芸樺坦言，即使到了現在，她和夏于喬還是會有被誤認的時候，就大方自我介紹就好。

▲《請問，還有哪裡需要加強》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲春風演出《請問，還有哪裡需要加強》男主角，直言唱歌比演戲好賺。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《請問，還有哪裡需要加強》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《請問，還有哪裡需要加強》主演，春風（左起）宋芸樺、柯震東。（圖／記者鄭孟晃攝影）
春風第一次跨足電影圈，就演出男主角「泰哥」，被問到曾想過當演員嗎？春風笑說：「也沒有，唱歌比較好賺啊！」更笑虧除非要像柯震東一樣，一開始就演出男主角，不然當演員要重新起步很艱難。春風認為，當演員要早起是最困難的事，因為他平時的歌唱表演都在晚上，會有「時差」的問題要克服。

▲《請問，還有哪裡需要加強》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲柯震東（左）在電影《請問，還有哪裡需要加強》中有一場澡堂戲，再度露出養眼翹臀。（圖／記者鄭孟晃攝影）
柯震東演出澡堂戲「背部全裸」再展養眼翹臀，至於是否考慮「正面全裸」擴大尺度演出？他直言，像美劇《冰與火之歌：權力遊戲》的氛圍就可以，港片粉絲春風則說《古惑仔》的話他也願意，但如果是九把刀要求的話，兩人立刻異口同聲的說：「看給多少錢！」柯震東笑虧九把刀：「他一定會讓氛圍很不舒服！」笑翻全場，最終兩人還討論出，至少要6千萬以上的片酬才願意奉獻正面裸演。

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