勝在地理位置！美國財政部長稱越南「關鍵夥伴」 加速去中國化
隨著俄烏戰爭、全球通貨膨脹和中美關係趨於緊張，美國正加緊「去中國化」，將部份供應鏈轉往越南。美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）於7月底訪問越南時，稱讚越南是美國重要的合作夥伴，並且是能減少美國對中國貿易依存度的「關鍵夥伴」。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南《美國之音》訪問河內經濟學家黎登營（Le Dang Doanh）的看法，他回應：「越南歡迎美國的『友岸外包』（friendshoring），這對兩國都有利，有助於越南的增長。」 所謂「友岸外包」是指將供應鏈網路集中在被視為政治和經濟盟友國家的做法。「目前已經看到外國直接投資（FDI）從中國轉移到越南，特別是自從川普政府期間美中貿易緊張局勢開始加劇以來。2001年生效的一項雙邊貿易協定促進了越南對美國的出口。」
黎登營指出，越南政府「沒有雄心」吸引美國企業完全遷移工廠到越南，主要是經過數十年的投資，美國企業的中下游工廠早已在中國扎根，此外，越南政府也擔心被北京政府報復。他認為越南政府只是想要部份工廠轉移，也更方便對美國出口，且越南的優勢是廉價、年輕和數量多的勞動人口。
越南胡志明市經濟學家裴基成（Bui Kien Thanh）表示，越南的地理位置將使其在與美國進行友岸外包的任何地區競爭中具有競爭優勢，「作為中國的鄰國，越南是尋求從中國搬遷出來的公司的一個方便的目的地。更重要的是，越南位於東北亞和南亞之間世界上人口最多、經濟最具活力的地區中心。」事實上，全球貿易有20％到30％要通過越南附近的南海。
另一方面，越南雖然積極吸引外資，但也謹慎對待跟中國和美國的關係。美國華盛頓戰略與國際研究智庫（CSIS）研究員陳碧琪（Bich Tran）在今年曾對路透社透露，有鑒於中美問題加劇，分析報告指出越南政府可能不願意全面升級和美國的合作關係，以免讓北京政府不開心。