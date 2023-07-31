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同時流瑜珈是節奏感明確的練習，有開頭、有最為激烈與挑戰性的部分，也有明確的收尾，循序漸進地打開練習者身體的各個部位，使我們進入到平時難以做到的體式。
什麼是流瑜珈？ 流瑜珈是一種開放性練習的方法，包含了其他種類，是一種動態為主軸的瑜珈練習，也是一種適合各族群、層級的瑜珈派別。 相對於哈達瑜珈的「靜」，流瑜珈著重於「動」，將姿勢串聯起來成系列，每一個動作結合呼吸，在動作中、動作轉換間，藉由呼吸引導著練習。
會藉由動作與呼吸的結合，讓整個過程如同流水般連續不斷，感受快與慢的節奏互相搭配，在這過程中訓練我們的柔軟度、肌耐力、專注力，最重要的是感受呼吸與身體的協調。
流瑜珈有什麼好處？
- 生理上而言：
2. 增加柔軟度
3. 放鬆僵硬的關節
4. 肌肉更加緊實
- 心理上而言：
2. 提升能量
3. 改善整體狀態
4. 有助於內在的專注力
反覆持續的練習，在動作與動作間過渡期維持著平衡，快節奏與呼吸的同步，流瑜珈帶來心肺和平衡等身體上的進步。並且，流瑜珈能夠帶來正向的情緒反應，讓練習的人心情放鬆。
流瑜珈不僅對多數群體有益，還能針對特定族群帶來幫助。近幾年飽受 COVID-19 疫情所苦的全世界，國外研究探討著疫情下對於癌症患者從事流瑜珈的效益，其結果發現受試的患者們不僅在活力等身體狀況狀況得到改善外，疫情所帶來的封閉和孤立感也藉由流瑜珈而有減緩，睡眠狀況亦相對變好。
如何開始你的第一堂流瑜珈
- 尋找合適的教練、合適的課程 – 每一個流瑜珈課有適合的層級和難度，選擇適合自己的程度，並有專業的教練指導動作。
- 流瑜珈動作多樣，有些動作可能是第一次嘗試，需要花時間適應。
- 合身、透氣、舒適的穿搭 – 對於要不停動作轉換，又需要配合呼吸的流瑜珈，慎選適宜的穿著能讓練習更順暢。
- 課程長度約莫 45-60 分鐘，但內容節奏與其他瑜珈相比會緊湊快速許多。
參考文獻：The Effect of Vinyasa Yoga Practice on the Well-Being of Breast-Cancer Patients during COVID-19 Pandemic
文 / 蔡沛岑、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 什麼是流瑜珈？流瑜珈有什麼好處？全部一次告訴你！