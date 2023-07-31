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什麼是流瑜珈？流瑜珈有什麼好處？全部一次告訴你！

什麼是流瑜珈？流瑜珈有什麼好處？全部一次告訴你！
什麼是流瑜珈？流瑜珈有什麼好處？全部一次告訴你！

Heho健康

無論在睡覺、在運動，自然而然吸氣吐氣，再日常不過的生理活動，可曾想像過它跟動作結合，呼吸間配著身體的一舉、一動，是怎麼樣的境界呢？那你知道什麼是流瑜珈嗎？流瑜珈又有什麼好處呢？讓我們隨著每一次的吸吐，一起來認識這項與眾不同的流瑜珈吧！

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什麼是流瑜珈？ 流瑜珈是一種開放性練習的方法，包含了其他種類，是一種動態為主軸的瑜珈練習，也是一種適合各族群、層級的瑜珈派別。 相對於哈達瑜珈的「靜」，流瑜珈著重於「動」，將姿勢串聯起來成系列，每一個動作結合呼吸，在動作中、動作轉換間，藉由呼吸引導著練習。

同時流瑜珈是節奏感明確的練習，有開頭、有最為激烈與挑戰性的部分，也有明確的收尾，循序漸進地打開練習者身體的各個部位，使我們進入到平時難以做到的體式。

會藉由動作與呼吸的結合，讓整個過程如同流水般連續不斷，感受快與慢的節奏互相搭配，在這過程中訓練我們的柔軟度、肌耐力、專注力，最重要的是感受呼吸與身體的協調。



流瑜珈有什麼好處？

  • 生理上而言：
1. 促進心血管功能

2. 增加柔軟度

3. 放鬆僵硬的關節

4. 肌肉更加緊實

  • 心理上而言：
1. 幫助舒緩壓力與焦慮感

2. 提升能量

3. 改善整體狀態

4. 有助於內在的專注力

反覆持續的練習，在動作與動作間過渡期維持著平衡，快節奏與呼吸的同步，流瑜珈帶來心肺和平衡等身體上的進步。並且，流瑜珈能夠帶來正向的情緒反應，讓練習的人心情放鬆。

流瑜珈不僅對多數群體有益，還能針對特定族群帶來幫助。近幾年飽受 COVID-19 疫情所苦的全世界，國外研究探討著疫情下對於癌症患者從事流瑜珈的效益，其結果發現受試的患者們不僅在活力等身體狀況狀況得到改善外，疫情所帶來的封閉和孤立感也藉由流瑜珈而有減緩，睡眠狀況亦相對變好。

如何開始你的第一堂流瑜珈

  1. 尋找合適的教練、合適的課程 – 每一個流瑜珈課有適合的層級和難度，選擇適合自己的程度，並有專業的教練指導動作。
  2. 流瑜珈動作多樣，有些動作可能是第一次嘗試，需要花時間適應。
  3. 合身、透氣、舒適的穿搭 – 對於要不停動作轉換，又需要配合呼吸的流瑜珈，慎選適宜的穿著能讓練習更順暢。
  4. 課程長度約莫 45-60 分鐘，但內容節奏與其他瑜珈相比會緊湊快速許多。
想來場快節奏的瑜珈運動嗎？那就現在開始練習從老少新舊皆宜的流瑜珈吧！無論你是初學者還是有經驗的瑜珈愛好者，流瑜珈都是一個很好的選擇。準備好在流動中享受身心的契合了嗎？現在就開始吧！

參考文獻：The Effect of Vinyasa Yoga Practice on the Well-Being of Breast-Cancer Patients during COVID-19 Pandemic



文 / 蔡沛岑、圖 / 黃懷賢

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 什麼是流瑜珈？流瑜珈有什麼好處？全部一次告訴你！

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