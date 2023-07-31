BLACKPINK唱進越南！大跳越南神曲「叮叮噹噹」、甩開九段線爭議
BLACKPINK的「BORN PINK」巡演仍在全球各地進行中，先前曾因官網曬出的演唱會地圖疑似包含「南海九段線」爭議地點，遭到越南政府關切，幸好最終仍順利登台。BLACKPINK在29、30日首度唱進越南河內最大演唱會場地美亭國家體育場，現場湧入超過4萬名粉絲到場支持，BLACKPINK也大跳越南神曲「叮叮噹噹」，作為演唱會獨特的小彩蛋。
國際中心賴正琳／綜合報導
在開場前，BLACKPINK的團員更各自在Instagram限時動態上分享自己戴著越南斗笠的照片，讓越南粉絲的心情相當激動。表演完一系列激烈的舞曲後，在聊天階段時，Jennie突然表示自己有準備一個驚喜要給大家，音樂一下當場跳了越南的抖音神曲〈叮叮噹噹〉，表情動作都扭得非常到位，之後甚至還現場教學其他的團員，讓三個團員一起跳，Jennie也笑說現場歌迷很幸運能看到這段表演，即興表演讓粉絲嗨翻天。
此次公演後BLACKPINK再次創下紀錄，成為首組在越南最大場地開唱的KPOP女團，之前在門票開賣前夕，越南網友發現主辦單位負責活動規劃的IME娛樂集團，在公司網站發布與中國立場相同的南海九段線地圖，加上該公司總部位於中國，引起當地政府及民眾的不滿，認為其不尊重越南方擁有西沙群島和南沙群島「不可爭議的主權」，當時越南文化體育旅遊部副部長謝光東表示，已指示藝術表演局及相關單位查證主辦BLACKPINK演唱會的公司是否涉嫌支持九段線。幸好在一番調查後，IME娛樂集團火速致歉和更換地圖，讓「九段線爭議」落幕。
BLACKPINK本次在越南演出的票價最高要980萬越南盾（新台幣約1.3萬元），但一開賣仍秒售罄，一度造成售票系統當機，再次證實天團的實力和魅力不可擋。