震撼彈！直呼局勢成同志間相猜忌　謝典林宣布「即日退出國民黨」

人物／前妻是李燕！最年輕議長謝典林力挺郭台銘　不惜與家族切割

▲ 謝典林為挺郭台銘，不惜退黨，與家族勢力切割。翻攝謝典林臉書
▲ 謝典林為挺郭台銘，不惜退黨，與家族勢力切割。翻攝謝典林臉書

記者何哲欣／台北報導

彰化縣議長謝典林因與鴻海集團創辦人郭台銘交情匪淺，國民黨日前召開全代會通過徵召新北市長侯友宜參選總統，謝典林並未出席，近日謝典林又陪同郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲參訪彰化行程，他昨深夜說為避免家人為難，宣布退黨。謝典林退黨後不只關係到侯友宜的選情，對彰化政壇未來的發展，也影響深遠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝典林原名謝典霖，出身彰化政治世家，祖父謝言信曾任立法委員，父親是彰化三大有線電視與三大寬頻董事長，母親鄭汝芬也曾任立法委員，姊姊謝衣鳳是現任立委，也是國民黨彰化縣黨部主委，不過謝典林出道較早，2006年就擔任彰化縣議員，2009年更以30歲的年齡，成為全國最年輕的議長。謝衣鳳則是先擔任鄭汝芬國會辦公室主任，2020年才接棒鄭汝芬擔任立委。

謝典林為人海派，擔任議長後勤走基層，培植實力，從2009年擔任議長迄今已超過10年，另外還擔任全國地方議會正副議長聯誼會副會長，也是現任的中華民國籃協理事長。他一路政途順遂，是中部地方政壇的政治明星。他的感情世界過去也常登上媒體版面。

2007年，謝典林還在當議員時，在應酬場合認識一酒店女子，兩人在一起好幾個月，後來因個性不合、看法不同，不斷吵架之後分手，但女友已經懷孕，最後決定認養。2013年，本土女星李燕到彰化拍戲認識謝點林，兩人交往三個月就閃婚，但結婚18個月後就分手，原因也是個性不合。李燕說，兩人個性差太多，「我覺得留在那邊我不快樂，他（謝典林）也跟著不快樂。」不過兩人離婚後並未交惡，去年7月李燕的品牌喬遷至新莊辦公室，舉辦小型派對，謝典林現身力挺，還笑說離婚不是仇人，因選舉到了來蹭流量。

▲李燕瘦身8公斤，回到4字頭。（圖 / 曲易CHOYeR提供）
▲李燕曾與謝典林結婚，但只維持1年半就離婚。（圖 / 曲易CHOYeR提供）
謝典林雖是謝家積極栽培的政治新秀，但也一直都很有自己的想法。今年4月，郭台銘積極爭取參與代表國民黨參選總統，謝典林就一路力挺郭台銘，也曾幫郭台銘站台造勢，與其他家人挺侯的立場明顯不同，他還強調，「我的選擇最正確！」

7月中全代會，謝典林未現身挺侯，他解釋是因為7月23日去參加小孩的畢業典禮，不過近日因彰化縣北斗鎮長補選，謝典林先後陪同郭台銘、柯文哲參訪奠安宮，接連兩天都不畏黨紀的全程陪同，昨深夜趁侯友宜今啟程出訪日本，謝典林直接在臉書宣布退黨。

謝典林退黨後，其他挺郭議長如屏東縣議長周典論、新竹市議長許修睿若也會跟進，勢必重傷侯友宜選情，且彰化謝家分裂成兩派，對彰化立委選情同樣也有影響，且地方屢有傳聞謝衣鳳將在2026年參選彰化縣長，謝典林選擇走自己的路，是否會影響未來的議長一職，也有待關注。

謝典林宣布退出國民黨！日期藏玄機　郭台銘：在野團結才能和平

震撼彈！直呼局勢成同志間相猜忌　謝典林宣布「即日退出國民黨」

堅持來者是客！無畏黨紀壓力　謝典林昨陪走郭台銘今同框柯文哲

謝典林會面郭台銘　謝衣鳳：都是正面發展、大家良性互動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀