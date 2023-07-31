週休三日和高薪離家近怎選？人力銀行：年輕人看重「勞逸平衡」
先前有民眾在公共政策平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，獲得超過5000人連署支持，但是行政院人事行政總處回應指出，「經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議」，週休三日確定無望。近日又有網友在Dcard上發文詢問「週休三日跟高薪怎麼選？」引起大批網友回應討論，人力銀行分析，現在年輕人更看重「勞逸平衡」，怎麼選擇全看每個人的人生規劃和未來目標。
記者彭夢竺／台北報導
有網友在Dcard上發文詢問「週休三日跟高薪怎麼選？」原po指出身邊朋友最近推薦自己一個批發零售業內勤文書工作職缺，年薪50萬，薪水不高但特點是週休三日，且公司支持斜槓，只要不影響正職即可，也很少加班，真的有也允許申請加班費，缺點是小公司沒什麼升遷機會，離家較遠騎車約30分鐘；另一份大公司的職務內容差不多，加上分紅年薪66萬，標準上班日、朝九晚五，偶爾加班但是離家較近，騎車約10分鐘，兩家公司都在中南部，大家會怎麼選？
若是用日薪來分析比較，41K工作天數約18天，日薪是2278元；55K工作天數約22天，日薪2500元，通勤時間10分鐘優於30分鐘，如果第二份工作有升遷機會並會固定加薪，且加班會給加班費的話，選擇第二份工作較為有利，但如果對斜槓這方面有門路和能力則可選第一份，一年還瞬間多出50幾天休假。
依照行政院主計總處「薪情平台」資料，民國111年批發及零售業，每人每月總薪資水準落在45420元到55952元之間，考量這2間公司皆位在物價相對親民的中南部，待遇符合薪資水準，怎麼選擇全看每個人的人生規劃和未來目標。
1111人力銀行表示，有別於過去找工作喜歡追求「錢多、事少、離家近」，現在的年輕人似乎越來越看中「勞逸平衡」（Work Life Balance），以客觀條件而言，有競爭力的薪酬福利、有前景的職業發展，以及能夠兼具工作與生活平衡，是多數上班族心中的理想工作指標；然而職場環境、同儕相處、主管風格等附加價值，也是一份工作是否能做得長久的要點，求職者在選擇工作時，還是需要多方評量。