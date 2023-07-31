台大名教授黃光國辭世！享壽78歲 前1日不忘寫作：最後手稿曝光
國內知名學者、台灣大學心理系名譽教授黃光國昨（30）凌晨於睡夢中辭世，享壽78歲。黃光國具有大砲性格，曾經對前中研院長李遠哲推動的教改大肆批評，其子黃彥鈞透露，黃光國離世前1天看病途中，仍不忘把握時間寫作，奉獻給他熱愛一生的學術創作，他生前最後的手稿曝光，讓人不捨，哀呼「痛失國寶，感謝黃老師在學術界的貢獻」。
記者徐銘穗/綜合報導
中華本土社會科學會昨（30）晚在臉書發出哀訊，證實「華人本土社會科學之父」黃光國教授，在7月30日凌晨五點在睡眠中辭世，享壽78歲。黃光國曾任台大心理系榮譽教授、國家講座教授、國策顧問，「一生秉持學者的良心，關懷國家之政治與教育發展，學術與時論著述不輟，堅持推動社會科學本土化與文化中國的理想」，學會近日將成立治喪委員會，協助辦理黃光國治喪事宜。
學會也分享，黃光國教授之子黃彥鈞告訴他們說，「父親到了昨天（29）早上南下看病前,還不停把握時間寫作，奉獻給他熱愛一生的學術創作」，學會也在臉書專頁分享黃光國最後的手稿，感嘆：「我們又驕傲又不捨！」
黃光國1945年出身台北望族，父親黃子正於滿州國擔任溥儀的御醫。黃光國拿到美國夏威夷大學社會心理學博士，回國在台大心理系任教，退休後轉去擔任高雄醫學大學心理系講座教授、國立東華大學洄瀾學院榮譽講座教授。
黃光國過去也參與政治，他曾任總統府國策顧問，2007年1月他恢復國民黨籍，並宣布參加該黨的總統候選人初選，挑戰當時聲勢最高的馬英九，但因為恢復黨籍未滿4個月而不能參選。
黃光國對李遠哲的教改不留情面的批評。2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表《重建教育宣言》（又稱「教改萬言書」)指出，教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，走的是民粹主義，製造更多社會問題。
《重建教育宣言》發表20年後，今年6月，黃光國等人又站出來檢討教育政策，認為20年過去，台灣教育依然問題叢生。黃光國表示，「舊的問題沒有解決，新的問題又發生了。」
黃光國的離世令人不捨，眾多學生紛紛在臉書發文哀悼。高雄醫學大學通識教育中心助理教授莊勝發感嘆，「我輩秉承遺願，必繼續推動社會科學本土化與文化中國的理想，以告慰恩師在天之靈。」作家顏擇雅也發文哀悼，「年初是朱雲漢，現在是黃光國。統派又少了一隻健筆！」