民眾黨官網標語「投白、投右」挨罵！賴香伶護航留言「點名川普」
國際社會強力譴責種族歧視，種族主義者也頻遭詬病，而民眾黨總統參選人柯文哲近期話題不斷，不僅身陷「仇女」風波，民眾黨英文官網昨（30）日還遭知名Podcast網紅團體「百靈果NEWS」發現，寫下「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」的英文標語，恐遭西方社會解讀為「票投白人，票投右派」，驚呼「確定要這樣寫？」
記者孫唯容／綜合報導
百靈果節目截圖民眾黨英文官網，主頁上寫下斗大的「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」的英文標語，原意應是稱「票投白色力量，票投正確的人」，不過英文官網主旨在向外國人介紹民眾黨，在英語系的西方社會也可以被解讀成「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」，恐有不少外國人不理解其文中的「WHITE」代表的是白色力量，因而誤解。
面對此事件，民進黨立委參選人吳崢留言「來自自稱是美中都最能接受的總統候選人～」，苗博雅也嘲諷「臺灣另類選擇黨」，議員呱吉也轉發貼文表示「如果是3KP的宣傳口號應該沒問題」;網友也紛紛回應「很柯文哲啊，不行嗎？」、「超級政治不正確」、「這就是有沒有國際觀的問題了」等語。
事件引發爭議後，民眾賴香伶在貼文底下tag川普，並以英文留言：「川普，抱歉在這則留言標示你，但有些民進黨側翼說你不敢這麼說，我懷疑那是不是真的，謝謝你。」但是後續賴香伶編輯記錄中，先將tag取消，並附註說明『white』在這個網頁代表台灣民眾黨、『right』在網頁代表正確（選擇）。」再引發話題。