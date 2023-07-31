慘！景氣差混沌不明　7成3上班族「伺機而動」想轉職

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據1111人力銀行調查發現，在下半年度，不考慮轉職的上班族僅占12.9%，而剛換新工作、已談妥新工作分別是8.7%及5.8%，值得關注的是，有37.9%騎驢找馬有好機會就轉換工作，還有34.7%坦言正在尋求轉職機會，整體而言，就業市場中有將近7成3的潛水求職者伺機而動。
進一步詢問上班族想轉職的原因？以追求更好的薪資居冠（38.2%），其次是公司制度不佳（23.9%）、無升遷機會（17.2%）、年終不理想（15.3%）以及職業倦怠（14.4%）。
1111人力銀行公關經理黃楷元表示，根據主計總處公布6月失業率3.49%，國內失業情勢雖然處於穩定階段，但受到景氣燈號續亮藍燈的影響，下半年度實際展開轉職行動的比例僅14.5%，多數人採取謀定而後動的心態「先求穩再求好」，就怕新工作不適應，就再也回不去了。調查發現，轉職後的不確定性（32.2%）、轉職造成的薪資調整（21%）、年紀不受青睞（17.2%）、適應新的職場環境（15.3%）以及轉職需要重新學習技能（12.4%）等，都是上班族轉換工作躊躇不前的壓力。
另外，調查指出，上班族對於下半年度的轉職方向，以相同職務不同產業的比例最高（34.9%），其次是相同產業相同職務（22.7%）、不同產業不同職務（20.4%）以及相同產業不同職務（12.9%），特殊的是有（9.1%）的人選擇轉換工作型態（創業／接案）。
黃楷元說，即使換了新環境，多數上班族還是會選擇符合本身職能的領域，以縮短新工作磨合期，僅2成勇於跳脫舒適圈，樂於嚐試全新的工作範疇；值得關注的是，近年職場斜槓風氣興盛，上班族擁有第二、第三專長並不少見，也因此有將近1成的受訪者選擇脫離朝九晚五的工作型態，選擇創業或是接案的方式重啟職涯。