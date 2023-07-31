「0元機票」開搶！首爾4日8500元起、沖繩5日才10999 中秋先卡位
下半年中秋、雙十連假準備怎麼玩？KKday推出海外旅遊早鳥優惠，不只有「台北－香港」來回0元機票開搶！還有「首爾4日」8500元起、「沖繩5日」10999元起的好康價格。沒打算出國的朋友也有眼福，韓國人氣爆棚的「Wild Wild猛男秀」確定雙十連假火辣登台，現在Klook早鳥優惠打95折。
記者蕭涵云/綜合報導
KKday鎖定下半年商機，主打中秋、雙十連假優惠促銷，即日起推出日本沖繩、韓國首爾的早鳥優惠機票，「沖繩5日」來回機票，贈送第一晚住宿，每人售價10999元起，出發日期可選擇9月28日、9月29日、10月1日等日期。另有「首爾4日」來回機票，9月28日、9月29日出發，每人8500元起；10月6日出發每人10999元起。而東京、大阪、曼谷、長灘島等地的機加酒，則提供16999元起早鳥價格。
另外，KKday還與大灣區航空攜手推出「香港來回機票」優惠活動，將於8月2日、8月9日兩天上午10點，限量開搶「台北－香港」來回0元機票；凡於即日起至8月14日，訂單消費金額達20000元以上，且購買產品的出發日期在8月31日前，就可獲得「台北－香港」來回機票乙張；或同步於活動期間，使用APP下單，也有機會抽中「台北－香港」來回機票。
沒打算出國的朋友也有眼福，韓國人氣爆棚的「Wild Wild猛男秀」確定雙十連假火辣登台，主打強健肌肉和性感魅力的韓國歐巴，僅限18歲以上女性觀眾購票的火熱程度，不用飛韓國也看得到了。「十鼓韓瘋秀 - WILD WILD SHOWCASE」，預計10月7日至10月9日雙十連假一連3天、共計6個場次，在台南十鼓文創園區盛大登場。
由8位歐巴輪流上陣，穿上西裝、海軍制服等造型，提供長達45分鐘的演出，完美結合藝術、動感與性感，原本在韓國只限定女性觀賞，台灣雙十場破例開放讓男性也能入場同歡的場次。
現場票價從1500到2200元、分為ABCD區四個不同區域，8月14日前Klook購票享早鳥優惠95折，換算下來最便宜不到1500元！其中，10月8日17:30第一場次，便特別開放D區的限量座位，讓男性朋友也能買票入場。