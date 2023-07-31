李玟老公被爆「阻拿衣物、爭奪遺產」 二姊李思林還原真相
歌壇天后李玟（CoCo）月初因憂鬱症輕生離世，享年48歲。今（31）日將舉行告別式，有關李玟遺產分配傳聞不斷，李玟老公Bruce為此發聲明強調，自己不會參與李玟遺產分配；也傳出李玟家人到Bruce住處整理遺物時，遭Bruce阻撓，李玟二姊李思林接受港媒訪問時，針對以上兩點做出釐清。
記者薛羽彤/綜合報導
李玟離世後，家人到Bruce住處整理遺物時，傳出受到Bruce員工阻擋，雙方起爭執，對此，李思林受訪時回應，李玟離世前已和Bruce分居，但大部分的衣物都沒有拿，「她的衣服放在以前住的那間，所以大部分衣服都找不到了」，李思林解釋不是Bruce不讓她們進去，是進去後發現，李玟的衣服很多都找不到，無奈表示，「都是物件而已，沒了，就買套新的給她。」
至於李玟遺產分配鬧得沸沸揚揚，甚至傳出Bruce找律師推翻遺書內容，為的就是李玟的遺產，Bruce近日發聲明嚴正否認，強調夫妻倆婚後財產都是分開的。李思林則表示，自己從來沒說Bruce要爭產，都是網路上傳聞，「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講。」
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