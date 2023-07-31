英文網站「Vote White」大翻車！賴香伶還標川普 民眾黨緊急下架
知名網紅百靈果30日發現民眾黨英文網站竟出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」容易被西方誤解台灣民眾黨抱有「白人至上主義」的選戰標語，讓他們驚呼「確定要這樣寫」隨後民眾黨立委賴香伶更在其臉書貼文下面標記美國前總統川普，更被抓出用字不當，被輪番砲轟。對此，民眾黨發言人林子宇出面回應，目前已將網站下架進行內容與美編的大翻修，未來也會對於用字遣詞上做嚴格把關。
記者邱新博／台北報導
民眾黨公關危機再現，英文網站竟出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」，原意應該是「投給白色力量民眾黨，投給正確的選擇」然而「VOTE WHITE」在英文中卻有不同的意思，有投給白人、投給右派的意思，引來各界輪番炮轟。
更離譜的是，賴香伶居然去標註（Tag）川普，用英文留言：「川普，抱歉在這則留言標示你，但有些民進黨側翼（賴以wingman代指側翼一詞）說你不敢這麼說，我懷疑那是不是真的，謝謝你。」不過賴香伶後來在編輯記錄中，將tag取消，並加註「『white』在這個網頁代表台灣民眾黨。『right』在網頁代表正確（選擇）。」
而wingman一詞，除了軍事上可以解釋為僚機，或是「提供支援的人」，更具備一些男生在追女生過程中充當助攻、輔助的好朋友。更令人詫異的是，賴香伶素有勞權女神的稱號，勞權通常較為左派，卻去標記右派的川普。
民眾黨今早緊急舉行記者會回應，發言人林子宇表示，針對民眾黨英文網站一詞，起初網站是交由小編做圖片上的美編，起編的用意是要表達支持白色力量是正確的選擇，再加上台灣沒有所謂白人至上主義的概念；但近期有許多西方友人與網民給了許多建議，將會從善如流進行修改，英文網站也要進行內容與視覺的大翻修，先將有不同想法的貼文先下架；至於小編內容不精準的部分，未來也會交由國際事務出身的秘書長周台竹及其率領的國際事務團隊把關。
而賴香伶標註川普的部分，林子宇說，應是「小編」求好心切，向檯面上的政治人物表達我們想表達的意思，心態是可以理解的，不是要票投白人或右翼的想法。英文用詞部分，黨內也會再進行把關。