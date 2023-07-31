預防性犯罪者再犯　士檢強化「社區監控鑽石模式」

為防止性犯罪者有再犯的可能性，士林地檢署日前擴大召開性侵害案件受保護管束人社區監督輔導網絡會議。士檢表示，透過每季討論，一方面提升網絡團隊執行性侵害案件危機處理的能力，更有助於掌握中高危險個案之現況，及時因應調整適當處遇，以有效預防再犯。
記者潘千詩／台北報導
本次是士林地檢署今年召集的第三次會議，由執行科檢察官、主任觀護人全程參與，加上擴大舉行而集結受理個案的觀護人、管區員警、治療師、衛生局社區心理衛生中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、婦幼警察隊及、警察分局家防官一同加入研討，聘請三總北投分院成人精神科醫師李彥峰，臨床心理師高恒信、 張慧敏擔任專家學者，針對中高再犯危險的受保護管束人，共同討論、制訂預防再犯及治療策略。
士林地檢署檢察長顏迺偉表示，性罪犯者具有特殊再犯心理，儘管服刑時，有接受專業精神醫師、心理師的治療，但假釋後，如何防範因為再犯心理的循環誘發而可能升高其再犯危險的風險，益形重要。
顏說，法務部參考具顯著預防再犯成效的美國弗蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」，針對已取得假釋資格或緩刑的性罪犯，擬定嚴密的社區監控機制，由地檢署觀護人主導，整合管區警察隨時查訪以及社區身心治療等措施，定期召開社區監控會議，深入討論性罪犯動態再犯因子，隨時檢討其再犯危險性，並適時採取測謊、宵禁、指定居住處所、禁止接近特定之對象或場所、甚至電子監控等觀護處遇措施。
此次會議也針對3名列管中處遇調整之個案進行深入討論，再由專家學者檢視處遇措施並提供專業建議。