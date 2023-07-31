下份工作盼加薪7500元　上班族最想轉進「資訊科技業」

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調查顯示上班族想轉職的原因，以追求更好的薪資居冠（38.2%)，其次是公司制度不佳（23.9%）、無升遷機會（17.2%）、年終不理想（15.3%）以及職業倦怠（14.4%）。
對於下一份工作的薪資底線，有52.8%是為了加薪而轉職、37.7%接受薪資平移、9.5%坦言降薪也接受，整體而言，期待轉職後的薪資平均增加7,539元。
員工頻繁流動，容易造成企業人力成本的虛耗，因此常藉由加薪方式來留住優質員工，調查指出，上班族認為，公司若要慰留，平均得要加薪5,984元才得留住人才，相較於去年7,519元，明顯向下修正20%。
黃楷元表示，據台灣經濟研究院日前發布經濟預測，上半年經濟成長不如預期，國際經濟不確定因素仍多，預測今年國內經濟成長率1.66%，面臨「保二」的嚴峻挑戰，不過疫情管制解除，國內消費持續升溫，餐飲、休閒娛樂、旅遊等相關服務消費需求熱絡，預估整體景氣與經濟成長，預計於下半年能趨穩恢復。
調查指出，景氣外冷內熱，上班族最想轉進的工作領域，由資訊科技業奪冠，其次則是工商業服務（金融業）以及民生服務業。顯見科技業的薪資福利、金融業的穩定有保障，以及求才若渴的民生服務業，都是有意轉職者在下半年度的產業首選。
黃楷元說，資訊科技業一直都是薪資天花板，一般文法商學生對於金融業趨之若鶩，主要看中待遇好又穩定，民生服務業雖然薪資不高，但疫後經濟反彈力道強、開出職缺多；上班族轉職以內需為主，主要是國外通膨陰影還未完全消散、與國外有關供應鏈較保守，內需較能符合轉職加薪的需求。另外，國內無薪假人數以製造業占8成最多，建議轉職應考量產業動能，在放無薪假較多的產業，先評估職缺穩定性、待遇水平等，是否符合轉職需求。
黃楷元也提醒，適逢畢業求職旺季，工作資歷尚淺的轉職者可能面臨新鮮人競爭壓力，而1111人力銀行資料庫有高達67.5萬個工作機會，相較去年同期成長8%，不過受到大環境影響，雖然工作機會多，但雇主的敘薪條件相對保守，可能未能盡如轉職者所期待，必須審時度勢，衡量再三。