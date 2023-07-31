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羅志祥不再談毀滅式爆料！感激經紀人不離棄　承諾報答恩情

▲羅志祥希望不再談毀滅式爆料，並提到感激經紀人小霜的恩情，承諾會報答對方。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥希望不再談毀滅式爆料，並提到感激經紀人小霜的恩情，承諾會報答對方。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

羅志祥（小豬）在29日、30日在台北小巨蛋開唱，演唱會結束後，他也進行慶功訪問，再度提及3前毀滅式爆料一事，無奈的說希望是最後一次談了，也表示：「我自己搞砸的，就要自己爬起來。」還直言，「感情上犯錯，不代表我這個人就是有問題。」他受訪時再度感謝經紀人小霜，透露他會用自己的未來去報答小霜的恩情。

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羅志祥透露第二場的演唱會心情很興奮、很輕鬆，與前一天不同，連工作人員都發現他當晚火力全開。而30日正好是他的生日，羅媽媽與粉絲驚喜為他慶生，讓他感動不已，還難的說起3年前遭毀滅式爆料後的心情，受訪時再度講起此事，羅志祥再次強調：「謝謝離開我的人，最開心也最感謝留在我身邊的人。」

羅志祥心有戚戚焉的說，「你不能干涉別人怎麼對你，只能謝謝他們，我會更感謝留下來的人，不管今天怎麼樣，你們認識我很久了，我想把歡樂帶大家，盡可能讓大家開心。」在演唱會上，他也感性告白經紀人小霜，講起過往，羅志祥依舊感激，提到19歲遇到合約問題時，最苦的時候，去吃路人吃剩的路邊攤，是經紀人給他零用錢，讓他去租房、過日子，因此他承諾要用自己來還，當經紀人兩個小孩的乾爹，「我會報答小霜跟她2個小孩。」

▲羅志祥在演唱會結束後舉行慶功訪問。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥感謝經紀人一路以來的扶持。（圖／記者鄭孟晃攝）
至於3年前的事件，對羅志祥來說是一記重擊，如今重新站回舞台舞台，算是擺脫了挫折，他表示：「如果一直後悔就會一輩子在後悔。現在的人很奇怪，不是說在那裡跌倒就要哪裡爬起來嗎？可是現在的社會會說『你為什麼爬起來？』不起來的話，又說『你是不是男人？』但我知道是我自己搞砸的，我就要自己爬起來。」

▲羅志祥在演唱會結束後舉行慶功訪問。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥認了在感情上犯錯，但自己搞砸的就要自己爬起來。（圖／記者鄭孟晃攝）
羅志祥提到，希望是最後一次提毀滅式爆料，他直言：「感情上犯錯，不代表我這個人就是有問題，我在感情上不及格，但我在家人、親情上沒有做不好，不能因為感情就把所有事情抹滅。」也幽默地說：「請大家記得，我做得好的事情，我不會奢求事情過了，但請你們記得我也帶給大家歡樂。」此外，羅志祥還解密了空幹舞比較少跳的原因，是因為要靠著核心肌群，以及大腿的力量，如果沒特別練，跳起來就會不好看。

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